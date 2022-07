„Habe mir im Spiegel nicht mehr gefallen“: Schlagerstar Andrea Berg hat 10 Kilo abgenommen

Von: Julia Hanigk

Andrea Berg ist jetzt zufriedener mit ihrer Figur. © dpa/dpa POOL/Guido Kirchner und IMAGO/Bildagentur Monn

Andrea Berg konnte wie viele Künstler lange nicht auftreten. Nun ist sie mit verändertem Aussehen zurück, Der Schlagerstar nahm mit Sport und weniger Essen zehn Kilo ab.

Kleinaspach - Andrea Berg (56) ist eine der größten Entertainerinnen der Schlagerbranche (die erfolgreichsten Schlagersänger aller Zeiten). Aber auch für sie gab es während der Corona-Lockdowns Zwangspausen, lange konnte sie nicht auf der Bühne performen. Jetzt ist Berg wieder zurück und zeigt, dass sie die Zeit anderweitig genutzt hat: nämlich für sich selbst.

Andrea Berg nutzte die Coronazeit zum Gewichtsverlust

Die Sängerin lebt auf einem Bauernhof mit Hunden, Alpakas, Eseln, Hühnern, Schweinen, Ziegenböcken und vielen weiteren Tieren. Im Interview mit dem Magazin „Bunte“ sagte Andrea Berg: „Hier kann ich auftanken“. Weiter hieß es: „Gerade in der schwierigen Zeit der Pandemie hat mir die Familie viel Rückhalt gegeben.“

In der langen Periode zu Hause stellte die Schlagersängerin (Hier alle News aus der Schlagerwelt) auch ihre Ernährung um und setzte es sich zum Ziel, ihr Körperbild zu verändern. Im Interview verriet die 56-Jährige, sie esse nur noch kleine Portionen und mache jeden Tag Sport auf ihrem Hometrainer. So verlor Berg schon einige Kilos.

„Zehn Kilo runter“: Andrea Berg fühlt sich wieder wohl

„Zehn Kilo sind Gott sei Dank runter. Ich habe mir im Spiegel nicht mehr gefallen, die letzten Fotos und Auftritte von mir auch nicht mehr. Jetzt fühle ich mich wieder pudelwohl“, so Andrea Berg gegenüber der „Bunten“. Das sieht man dem Schlagerstar auch bei ihren Auftritten in bunten und engen Bühnenkostümen an.

In ihrer Heimat in Aspach feierte Andrea Berg mit einem Konzert vor 35.000 Schlagerfans. Sie schwärmte daraufhin: „Ihr seid der Hammer!“ Verwendete Quellen: bunte.de; IMAGO; picture alliance/dpa

