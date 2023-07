Beisetzung schon geplant: Box-Legende René Weller liegt im Sterben

Von: Jonas Erbas

Teilen

Bereits während seiner Karriere als Profi-Boxer sorgte René Weller für Schlagzeilen, später wirkte er erfolgreich in zahlreichen TV-Produktionen mit. Nun ist die Sorge um den 69-Jährigen größer denn je.

Pforzheim – Um René Weller (69) ist es schlecht bestellt: 2014 wurde bei der Box-Legende (u. a. zweimal Europameister, neunmal Deutscher Meister) eine Mischdemenz diagnostiziert, seitdem hat sich sein Gesundheitszustand immer weiter verschlechtert. Insbesondere die vergangenen Tage geben Grund zur Sorge, wie seine ihn treu pflegende Ehefrau Maria (70) nun offenbart.

Ehefrau Maria verrät: Um Box-Ikone René Weller steht es schlecht

René Weller ist wegen seiner Demenz nicht nur vereinsamt, sondern baut körperlich wie geistig immer weiter ab. „Es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen“, zitiert bild.de seine Frau Maria am Samstag (8. Juli). Die frühere Journalistin kümmert sich seit Ausbruch der degenerativen Erkrankung aufopferungsvoll um ihren Ehemann, gerät dabei aber auch an ihre eigenen Grenzen.

Um Box-Ikone René Weller ist es immer schlechter bestellt, wie seine Ehefrau Maria (r.) jüngst verriet. „Es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen“, so die 70-Jährige, die sich nun auf das Schlimmste vorbereitet © Hartenfelser/Imago & Screenshot/Instagram/Maria Weller

„René verweigert inzwischen immer wieder die Nahrungsaufnahme. Etwas Grießbrei mit Zucker und Zimt ist manchmal das Einzige, was er zu sich nimmt, dazu etwas Kakao“, so die 70-Jährige. Sie sitze „oft bis 4 Uhr im Wohnzimmer an seinem Bett“ und sei mittlerweile „auf alles vorbereitet“.

René Weller – erst Boxer, dann TV-Liebling Nachdem René Weller über Jahre den Boxring erobert hatte, verschlug es den „schönen René“, wie er ab den 1980ern wegen seines gepflegten Auftretens genannt wurde, ins Fernsehen. So wirkte er an TV-Produktionen wie „We Are Family! So lebt Deutschland – Das Promi Spezial“, „mieten, kaufen, wohnen“, „Promi-Frauentausch“ oder der „großen ProSieben Völkerball Meisterschaft“ mit. 2016 errang er an der Seite seiner Ehefrau Maria im „Sommerhaus der Stars“ Platz vier.

Beisetzung für René Weller bereits durchgeplant: Ehefrau spricht offen über Details

Für den Tag des Abschieds scheint Maria Weller gewappnet. Sie habe etwa bereits René Wellers Beisetzung durchgeplant: „So, wie ich es ihm versprochen habe.“ Dabei hat sich die tapfere Frau detailgetreu an die Wünsche der Box-Ikone gehalten: „Ich werde die Trauerrede halten. Sechs ehemalige Boxer werden ihn aus der Kapelle tragen. Das Lied von Andrea Bocelli: ‚Time to say goodbye‘ wird erklingen. Der Sarg ist innen mit Renés Harley-Davidson-Bettwäsche ausgestattet. Die Feuerbestattung erfolgt eventuell gleich nach der Trauerfeier, die im engsten Freundeskreis stattfindet.“

In 55 Kämpfen als Profi-Boxer erstritt René Weller (l.) 52 Siege (24 K.-o.-Siege), 2 Unentschieden und nur eine Niederlage (hier: 1978; René Weller gegen Karl-Heinz Weber) © MKA/Imago

Der Sarg werde mit einer roten Rose, der Deutschland-Fahne und den originalen Boxhandschuhen des Publikumslieblings geschmückt sein, verrät die 70-Jährige schließlich und äußert noch einen Wunsch für den nahenden Abschiedstag: „Die vielen, vielen Fans sollen zum Zeitpunkt der Feuerbestattung dann für ihren Champ beten.“

Einen seiner letzten TV-Auftritte absolvierte René Weller 2016 im „Sommerhaus der Stars“, an dem er gemeinsam mit seiner Maria teilnahm und mit seiner sympathischen, ehrlichen Art zu überzeugen wusste. Das gelingt nicht jedem: Beim Dreh der aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Staffel musste RTL gleich zwei Paare verbannen. Verwendete Quellen: bild.de