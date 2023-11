Im Streit: Droht Prinz Harry König Charles mit Enkel-Entzug?

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Weil Prinz Harry und Meghan Markle Frogmore Cottage räumen mussten, kam es zum Streit mit König Charles. Versuchte Prinz Harry dabei, Druck auf seinen Vater auszuüben?

Windsor – Die Entscheidung, sich aus der royalen Welt zurückzuziehen, hatte Konsequenzen für Prinz Harry (39): Seit dem „Megxit“ leidet das Verhältnis zu seinem Vater, König Charles III. (75) – und auch mit seinem Bruder William (41) kommt es immer wieder zum Streit. Harry soll vor allem getroffen haben, dass er mit seiner Familie Frogmore Cottage verlassen musste. Jetzt behauptet ein Insider, zu wissen, mit welchen Mitteln der Enkel von Queen Elizabeth II. (†96) um sein Zuhause gekämpft hat.

Mit Enkeln unter Druck gesetzt: Insider packt über Streit zwischen Prinz Harry und König Charles aus

Dass die royale Familie nicht glücklich über die Buchveröffentlichung von Omid Scobie (42) sein würde, wird schon seit Wochen vermutet. In dem Skandal-Buch soll das Königshaus bloßgestellt werden – und auch über einen wütenden Angriff auf König Charles berichtet werden. Und tatsächlich: Schon vor der Veröffentlichung von „Endgame“ am 28. November 2023 liegen The Sun einige Passagen vor, in denen der Journalist über einen emotionalen Streit zwischen dem britischen Staatsoberhaupt und seinem Sohn schreibt.

Neun Royals mit eigenem Job: Warum hat Kate Middleton keinen? Fotostrecke ansehen

Als Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle (42) ihre königlichen Ämter niederlegten, in die USA zogen und in Interviews und einem Buch gegen die Royals schossen, mussten sie auch ihr Zuhause Frogmore Cottage aufgeben. Bei Besuchen in Großbritannien steht ihnen das Anwesen nicht mehr zur Verfügung. Laut Omid Scobie haben sie die Schlüssel trotz Harrys Protest abgeben müssen. Der Familienvater habe sogar versucht, den König emotional unter Druck zu setzen. „Willst du deine Enkel nicht wiedersehen?“, habe Harry gefragt – am Ende aber dennoch ausziehen müssen.

Veröffentlichung von „Endgame“ wurde seit August verschoben In Omid Scobies Nachfolgewerk, das ursprünglich für den 1. August 2023 angekündigt war, will er „den Vorhang über eine Institution in Aufruhr lüften und das Chaos, die familiäre Dysfunktion, das Misstrauen und die drakonischen Praktiken aufdecken, die ihre Zukunft bedrohen“, so die Ankündigung bei Twitter.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen sich von Skandal-Buch distanzieren

Wie jetzt schon bekannt wurde, sollen in dem Buch auch erneut die angeblichen Bedenken der royalen Familie wegen Archies Hautfarbe aufgegriffen werden. Im Interview mit Oprah Winfrey (69) hatte Meghan Markle Rassismus-Vorwürfe erhoben. Alle Schilderungen in „Endgame“ beruhen aber nicht auf von ihr und Prinz Harry bestätigten Informationen. Laut einem Insider distanziert sich das Paar sogar klar von dem Werk.

In einem neuen Buch dringen Details über einen Streit zwischen Prinz Harry und König Charles III. ans Licht. Harry soll seinen Vater emotional unter Druck gesetzt haben. © Imago/ i Images; picture alliance/dpa/PA Wire | Kirsty O‘connor

Dass die Annäherungen zu Harrys britischer Familie schwierig sind, ist aber immer wieder ein öffentliches Thema. So soll Prinz Harry auch Charles‘ Einladung zu dessen 75. Geburtstag abgelehnt haben. Seine Enkel Archie (4) und Lilibet (2) hat der König in den vergangenen Monaten wohl kaum zu Gesicht bekommen. Verwendete Quellen: thesun.co.uk unter Berufung auf „Endgame“ von Omid Scobie