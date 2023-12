Im TV noch nie zu sehen: Das sind die Söhne von Peter Klein

Peter Kleins Söhne halten sich gekonnt aus dem Rampenlicht heraus. Warum über die leiblichen Kinder des Reality-Teilnehmers so wenig bekannt ist.

Mallorca - Peter Klein (56) hat sich vor allem in den letzten Monaten zu einem bekannten Namen im deutschen Showbiz entwickelt. Seine Trennung von Iris Klein (56) wurde in den Medien seziert und auch die Reality-Formate fragen jetzt reihenweise an. Trotzdem schafft der gelernte Maler und Lackierer es, weiterhin einen Teil seines Lebens sehr privat zu halten. Seine Söhne etwa kennt kaum jemand. Warum sie noch nie im TV zu sehen waren.

Nach Trennung: Stieftöchter nicht mehr gut auf Peter Klein zu sprechen

Fast 20 Jahre waren Iris und Peter Klein glücklich verheiratet. Die Töchter von Iris, Daniela Katzenberger (37) und Jenny Frankhauser (31) sowie ihr Sohn Tobias Katzenberger (38), wuchsen mit Peter als Stiefvater auf und nannten ihn sogar lange Zeit „Papa Peter“, bis sich Iris und Peter im Januar 2023 auf unschöne Weise trennten – nachdem er sich als Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis (56) in Yvonne Woelke (42) fremdverliebt hatte.

Jetzt ist die einst so glückliche Familie zerrüttet und die Stieftöchter sind offenbar nicht mehr überzeugt von Peter. Gut, dass dieser aber noch zwei Söhne hat, die hinter ihm stehen – auch, wenn die TV-Welt die beiden noch gar nicht kennt.

Peter Kleins leiblichen Söhne: Er zeigt sich mit seinen Jungs nur selten

Anders als seine Stieftöchter Daniela und Jenny, sind Peter Kleins leibliche Söhne offenbar eher kamerascheu. Zumindest im TV waren die beiden noch nie zu sehen, weil sie offenbar ihre Privatsphäre schützen wollen.

Wer die Jungs von Peter zu Gesicht bekommen will, muss auf dessen Instagram-Account eine weile zurückscrollen. Dort gibt es ein Selfie von Peter mit seinen Söhnen Christopher Klein und Marcel Stegmann, unter dem der zweifache Papa im Dezember 2018 schrieb: „Meine Jungs mit ihrem alten Herrn, ich liebe Euch.“

Folgt man den Verlinkungen, stößt man auf private Accounts, denn die beiden wollen sich offenbar aus dem Rampenlicht ihres Vaters heraushalten. Die Profilbilder geben lediglich darüber Auskunft, dass Marcel Frau und Kind zu haben scheint und Christopher ein Motorrad-Fan ist, der viele TikTok-Videos mit den Bikes postet. Bei „Promi Big Brother“ trafen Peter und Iris Klein nun wieder aufeinander – sehr zum Unmut von Yvonne Woelke. Verwendete Quellen: Instagram