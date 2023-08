„Frühstücksfernsehen“-Star zeigt seine Frau im Urlaub

Von: Elena Rothammer

Matthias Killing ist glücklich verheiratet. Im Netz meldeten sich der „Frühstücksfernsehen“-Star und seine Frau Svenja nun mit Urlaubsgrüßen.

Sylt - Matthias Killing (43) ist nicht nur ein beliebter „Frühstücksfernsehen“-Moderator bei Sat.1, sondern auch Familienvater. Mit seiner Frau Svenja hieß er im Dezember 2015 einen Sohn willkommen. Private Einblicke ins Leben des TV-Stars gab es nun im Netz: Matthias Killing postete ein Urlaubsfoto mit seiner Frau.

Romantischer Sonnenuntergang: „Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing genießt Urlaub mit seiner Frau

Via Instagram teilte der 43-Jährige den privaten Schnappschuss, der ihn und seine Gattin Svenja an der Nordsee vor einem herrlichen Sonnenuntergang auf Sylt zeigt. „Urlaub. Sonst nix“, schrieb er zu den strahlenden Gesichtern von sich und der Blondine. Seine Follower freuen sich über die Urlaubsgrüße. „Traumhaft schön, tolles Foto“ und „Genießt es“, schrieben die Fans in der Kommentarspalte.

Eine Auszeit kann der TV-Moderator derzeit bestimmt gut gebrauchen. Erst vor wenigen Wochen machte er besorgniserregende Nachrichten publik: „Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing hat eine seltene Krankheit, die sogar zum Sehverlust führen kann. Verwendete Quellen: Instagram / matthiaskilling