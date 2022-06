Immer kleines Kerzl angezündet: Andreas Gabalier spricht über Tod seiner Schwester

Andreas Gabalier mit Gitarre auf der Bühne © Neis/Eibner-Pressefoto/Imago

Andreas Gabalier hatte es nicht immer einfach im Leben und er verarbeitete seine Schicksalsschläge mit seiner Musik. Jetzt spricht er im Interview über seinen Glauben, der ihm Kraft gibt.

Mit Anfang 20 musste Andreas Gabalier schon viele Schicksalsschläge verkraften. Im Jahre 2006 starb zuerst sein Vater und dann 2008 seine Schwester. „Amoi seg‘ ma uns wieder“ ist einer seiner größten Hits. Er ist ganz allein seiner Schwester und seinem Vater gewidmet. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ redet er jetzt über seine private als auch berufliche Vergangenheit.

Er verrät: „Das, was ich erleben durfte, in den ersten zehn Jahren bis hinein in die großen Fußballstadien, habe ich immer auch als ein kleines Geschenk von oben gesehen. Ich habe mich nach dem Tod meiner Schwester auf die Musik fokussiert und habe dann schon auch immer mein kleines Kerzl als Ritual auf unserem Hausberg angezündet.“ Der Österreicher erzählt außerdem, wie ihm vor allem der Glaube geholfen hat, durch diese schweren Zeiten zu kommen. „Der Glaube gibt mir spätestens seit dem Tod meiner kleinen Schwester immer wieder ein bisschen Zuversicht und Halt“. Sein Glaube ist im auch ein stetiger Begleiter auf Tour.

Der Glaube hält Andreas Gabalier bodenständig

Andreas Gabalier verrät im Interview, dass er sich um seine Fans sorgt: „Bei Konzerten und großen Shows zünde ich gelegentlich auch mal ein Licht an, weil ich mir denke, wenn da 50, 60, 70.000 Leute und mehr kommen, dann ist es auch ein Geschenk, wenn jeder wieder geregelt und gut nach Hause kommt.“ Sein Glaube hat ihm ebenfalls geholfen, nicht abzuheben bei all dem Erfolg: „Da ist der Glaube bei mir schon auch immer ein bisschen ein Halt gewesen, der mich immer gegroundet hat.“