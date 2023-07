„Die werden nie dicker“: Naddel erklärt Fans, warum sie immer so dünn aussieht

Nach ihrem zwischenzeitlichen Rückzug aus der Öffentlichkeit blüht Nadja Abd el Farrag aktuell wieder auf. Gemeinsam mit Gesangspartner Andreas Ellermann stand die Bohlen-Ex erst kürzlich auf der Bühne und zeigte ihren Fans, wie gut es ihr geht. Doch eine Sorge bleibt – ihr Gewicht.

Hamburg – Nadja Abd el Farrag (58) geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Nach ihrem zwischenzeitlichen Rückzug aus der Öffentlichkeit macht die Ex von Poptitan Dieter Bohlen (69) derzeit Schlagzeilen mit Entertainer und Selfmade-Millionär Andreas Ellermann (58). Das Gesangsduo begeisterte erst kürzlich beim Schlagermove in Hamburg. Doch bei all den guten Nachrichten bleibt eine Sorge der Fans bestehen: Naddels Gewicht.

Naddel über ihre Beine: „Sie werden nie dicker“

Angesprochen auf ihr Gewicht erklärt Naddel im Interview mit RTL: „Ich war immer dünn und werde auch immer meine dünnen Beine beibehalten.“ Die 58-Jährige würde nun mehr als noch im Winter wiegen, da sei sie „extrem dünn“ gewesen.

Dass ihre Gewichtsschwankungen schnell bemerkt werden, weiß Naddel. „Man sieht das bei mir auch immer, dann bin ich so schön im Gesicht eingefallen“, so das einstige Model. Doch selbst wenn sie nun zehn Kilo zunehmen würde, auf ihre Beine hätte das zusätzliche Gewicht keine Auswirkung. „Sie werden nie dicker“, erklärt Abd el Farrag.

Nadja Abd el Farrags gewollter Rückzug aus der Öffentlichkeit

Anfang 2022 zog sich die 58-Jährige aus der Öffentlichkeit zurück. „Ich hatte keine Lust mehr“, erklärt Naddel heute. Dann hätten Andreas Ellermann und ein Freund bei ihr geklingelt, der Selfmade-Millionär half der Bohlen-Ex nicht nur wieder zurück auf die Beine, sondern auch bei der Wohnungssuche. „Ich freue mich auf die kommenden Wochen, auf meine neue Wohnung“, erzählt Abd el Farrag im Interview.

Nadja Abd el Farrag machte nicht nur durch ihre Beziehung zu Dieter Bohlen Schlagzeilen, sondern auch durch ihren Alkoholkonsum. 2017 gestand die 58-Jährige an einer Leberzirrhose zu leiden, verursacht durch ihren ausschweifenden Alkoholkonsum. Heutzutage spricht die ehemalige Moderatorin nur noch ungerne über diesen Teil ihres Lebens.

Dass sie nun reichlich Hilfe von ihrem Millionärs-Freund bekommt, sorgte für reichlich Spekulationen. Andreas Ellermann äußerte sich kürzlich zu den Liebesgerüchten um ihn und Naddel. Verwendete Quellen: RTL