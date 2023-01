„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross: Ticketvorverkauf läuft

Tickets für „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross sind im Verkauf. Die Termine der ARD-Sendung von Mai bis Juli sind schon bekannt. © IMAGO / Bildagentur Monn

Rust – „Immer wieder sonntags“ wird auch diesen Sommer wieder die Schlager-Fans erfreuen. Insgesamt 12 Live-Shows wird Stefan Mross (47) im Jahr 2023 moderieren, die während der Saison jeden Sonntag im Ersten ausgestrahlt werden. Auf Facebook kündigten der Moderator die Termine persönlich an.

Stefan Mross: An diesen Terminen moderiert er „Immer wieder sonntags“

Insgesamt soll es 12 Live-Shows von „Immer wieder sonntags“ im Jahr 2023 geben. Die erste findet am 7. Mai statt, gefolgt von Terminen am 14. und 21. Mai. Im Juni wird die Musik-Show am 4., 18. und 25. Juni stattfinden und für den Juli stehen schon die Events am 2. und 16. Juli fest. Die fehlenden vier Termine werden vom Produktionsunternehmen, dem SWR, noch bekannt gegeben.

Die Veranstaltungen finden jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr als Open-Air-Show auf dem Gelände des Europa-Parks in Rust statt. Tickets gibt es unter anderem auf der Internetseite des Freizeitparks. Die Preise variieren je nach Platz zwischen 19 Euro und 69 Euro. Das günstigste Ticket für Erwachsene ist ein Platz auf der Event-Tribüne und für 23 Euro kann man einen Platz am Biertisch bekommen.

Das Kombiticket für einen Tribünensitz und zusätzlich ein Ticket zum Bruch kostet für Erwachsene 53,60 Euro und für Kinder bis einschließlich 11 Jahre 33 Euro. Ein Kombiticket mit Brunch und Biertisch-Platz kostet 57,60 für Erwachsene und 37 Euro für Kinder. Wer zusätzlich zum Event auch den Europa-Park besuchen will, zahlt für das Kombiticket mit Tribünenplatz 65 Euro für Erwachsene und 56 Euro für Kinder. Das Ticket mit Biertischplatz und Park-Eintritt kostet 69 Euro und 60 Euro für Kinder.