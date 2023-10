In 6.300-Euro-Kleid protzt Meghan mit Harry auf der Insel der Superreichen

Von: Annemarie Göbbel

Wenn „Milliardäre vor Millionären flüchten“ reisen sie auf die Insel der Superreichen in der Karibik. Dort wurden jetzt Meghan Markle und Prinz Harry bei ihrem Teuer-Trip gesichtet.

Canouan – Normalerweise sind Stars wie Robert Downey Jr. (58), Leonardo DiCaprio (48), George Clooney (62) und seine Frau Amal (45) auf dieser paradiesischen Südsee auf den kleinen Antillen unter sich. Doch ein Foto zeigt, dass Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) in der Liga mitspielen. Hand in Hand schlendert das Herzogspaar durch die Straßen. Besonders dekadent: Beim Bummeln trägt Markle ein sündhaft teures Designer-„Strandkleid“

Meghan Markles Insel-Look schlägt mühelos mit knapp 10.000 Euro zu Buche

Mit verschwenderischen 6.300 Euro schlägt das Tank Dress von Chloe zu Buche, die Handtasche, die an Meghan Markles nackter Schulter baumelt, ist ein Shopper von Goyard, der mit 1.500 Euro vergleichsweise ein Schnäppchen darstellt. Auf dem Kopf der Herzogin von Sussex sitzt ein Panamahut, der zwischen 100 und 5.000 Euro zu haben ist.

Auf einem Foto ihrer tropischen Reise läuft das Paar durch die Straßen der winzigen Insel in St. Vincent und den Grenadinen, nachdem es einen Gourmet-Lebensmittelladen im Sandy Lane Yacht Club and Marina in Glossy Bay durchstöbert hat.

Canouan - Insel über dem Winde Bekannt ist die Insel als Ort für „Milliardäre, die dorthin gehen, um vor Millionären zu fliehen“. Canouan ist eine Insel der Grenadinen, liegt ungefähr 30 km südwestlich von Mustique und gehört zum karibischen Staat St. Vincent und die Grenadinen. Canouan ist nur 7,6 km² groß und hat weniger als 2.000 Einwohner. Wichtigster Ort der Insel ist Charlestown. Auf der Insel gibt es einen Flughafen, was sie zum beliebten Fluchtpunkt der Reichen und Schönen macht.

„Das Herzogspaar war zärtlich zueinander und sah einfach sehr glücklich aus“

Meghan Markle und Prinz Harry verbringen romantische Tage voller Erholung und Luxus pur auf Cacouan (Fotomontage). © Danita Delimont/Imago

„Als Harry den Laden verließ, stieß er leicht gegen eines der Fässer [draußen] und beide kicherten und Meghan griff nach seiner Hand. Sie sahen einfach sehr glücklich aus, gemeinsam Urlaub zu machen“, überliefert der Hobbyfotograf die sich ihm darbietende Szenerie, die er kurz darauf bei Instagram zur Verfügung stellte.

Der zweitgeborene Sohn König Charles III. (74) war im Gegensatz zum kunstvoll handgehäkelten Patchwork-Seidenkleid seiner Frau vergleichsweise schlicht gekleidet unterwegs. Er urlaubt in dunkelblauen Shorts und schlappte im weißen Hemd und mit Flip-Flops über die Insel. Von den beiden Kindern der beiden Ex-Royals war nichts zu sehen. Das Motto war also Erholung pur, Luxus pur. Besonders Meghan kann sich bei Designer-Klamotten kaum zügeln.

Inzwischen sind die Sussexes in Atlanta von der Karibikinsel kommend gesichtet worden, um vermutlich von dort den Rückflug nach Los Angeles anzutreten. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dailymail.co.uk