In Deutschland: Königin Silvia verrät, wie man Kindern den Israel-Krieg nahe bringt

Von: Annemarie Göbbel

Bei herrlichem Sonnenschein taufte Königin Silvia eine Rose auf der Insel Mainau. Dass ihr auch dornige Themen vor der aktuellen Lage nicht fremd sind, bewies die Wahlschwedin mit bodenständigen Tipps.

Mainau – Königin Silvia von Schweden (79) befindet sich derzeit auf der Insel Mainau am Bodensee. Anlass ist die Taufe der Mentor-Rose. Die Mentor-Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden unterstützt. Neben den Geldern, die die gebürtige Heidelbergerin mit der blass-gelben Zuchtrose einsammelt, hatte sie angesichts des Terrors in Israel handfeste Tipps für Eltern im Gepäck.

Neben der Zeremonie hat Königin Silva handfeste Elterntipps in Krisenzeitein

Wie kann man seinen Kindern bloß erklären, dass aktuell an mehreren Orten dieser Welt Krieg herrscht? Das Thema, das viele Eltern umtreibt, war auch der Königin bei ihrem Inselbesuch eine Herzensangelegenheit. Als Dreifach-Mama hat die Regentin an der Seite Carl XVI. Gustaf (77) jede Menge Erfahrung und teilt diese großzügig auf Schloss Mainau mit.

Frei von Berührungsängsten und erfreut bei der Gelegenheit ihre Muttersprache nutzen zu können, war es Schwedens Monarchin ein echtes Anliegen, Eltern das mitzugeben, was sie selbst als Strategie offenbar mit dem besten Erfolg bei ihren Kindern angewendet hat. Über ihren Appell berichtet die Seite svenskdam.se: „Sprechen Sie mit den Kindern, lassen Sie sie nicht allein! Man muss herausfinden, was sie beunruhigt“. In diesen schwierigen Zeiten sei das Zuhören besonders wichtig.

Für die deutschen Fans ist die gebürtige Deutsche Königin Silvia im Herzen ihre Köngin

Königin Silvia überraschte bei strahlendem Sonnenschein auf der Insel Mainau angesichts der aktuellen Lage in Israel mit erprobten Erziehungs-Tipps (Fotomontage). © Silas Stein/dpa

Bodenständige Tipps, die die Erfahrung einer achtfachen Großmutter im Alter zwischen zwei und elf Jahren widerspiegeln. Die Fans lieben sie für ihre sympathische Art und drängten sich mit ihren Handys um die nahbare Schwedenkönigin, die von der Schwägerin des Königs, Gräfin Bernadotte von Mainau (64) voller Herzlichkeit in die Arme geschlossen wurde, als sie mit einer halben Stunde Verspätung eingetroffen war.

Zuletzt hatte die Königin 2019 ihren Fuß auf die Insel im Bodensee gesetzt. Zum Glück gibt es immer wieder Anlass für sie, die Verwandtschaft ihres Mannes zu besuchen. Gräfin Bettina Bernadotte – Tochter des Grafen Lennart Bernadotte (95, † 2004), geboren als schwedischer Prinz und Herzog von Småland – leitet zudem die Mentor-Stiftung. Ihre Heimatstadt dürfte Köngin Silvia im Mai zuletzt besucht haben, als sie neue Ehrenbürgerin von Heidelberg wurde. Verwendete Quellen: svenskdam.se