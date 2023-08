Prinz Harry und Meghan Markle feiern Harrys 39. Geburtstag in Düsseldorf

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz Harry wird seinen 39. Geburtstag in Deutschland verbringen und feiern. Auch Ehefrau Meghan Markle wird an der Seite des Herzogs von Sussex erwartet.

Düsseldorf – Der Countdown läuft für die Invictus Games, die ein Jahr nach den Spielen in Den Haag dieses Jahr in Düsseldorf ausgetragen werden. Initiator Prinz Harry (38) wird natürlich keinen Tag seines Herzensprojekts verpassen und hat sich unter anderem auch schon zu einem Termin beim ZDF zu „Das aktuelle Sportstudio“ am 9. September in Mainz angekündigt.

Sollte jemand Zweifel daran haben, ob auch Ehefrau Meghan Markle (42) in Deutschland an der Seite ihres Gatten stehen wird, dem sei gesagt: Sie wird da sein, denn ihr Prinz feiert nicht nur das große Sportereignis, sondern auch seinen Geburtstag in der Rheinmetropole.

Prinz Harry wird am 15. September 39 Jahre alt werden

Prinz Harry wird am 15. September 39 Jahre alt werden und da das Ende der Invictus Games auf den 16. September fällt, wird das Paar in Deutschland feiern. Es könnte eine legendäre Feier werden, denn an dem Zeitpunkt werden eine Reihe aufregender Termine hinter dem ehemaligen Partyprinzen von Sussex liegen.

Ein dichter Zeitplan geht den Spielen voraus: Für die Wohltätigkeitsveranstaltung Well Child wird Harry einen Zwischenstopp in London einlegen, bevor es zur Eröffnungsfeier der Kriegsversehrten-Spiele und dem ZDF-Termin weitergeht.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Zudem steht am 8. September der Todestag seiner geliebten Großmutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) an. Der Ex-Royal wird am Vorabend des Sterbetages in seiner alten Heimat ankommen. Vieles spricht dafür, dass es allerdings zu keinem Zusammentreffen mit seinem Bruder Prinz William (41) oder seinem Vater König Charles III. (74) kommen soll. Jeder der Royals gedenkt der großen Königin auf seine Weise.

Prinz Harrys Abschied von Queen Elizabeth II. Prinz Harry würdigte seine Großmutter und bezeichnete sie als „Kompass“ in seinem Leben. Er sei ihr „für immer dankbar“. „Du wirst schon jetzt schmerzlich vermisst, nicht nur von uns, sondern überall auf der Welt“, so der damlas 37-Jährige. „Danke für dein ansteckendes Lächeln. Auch wir lächeln, weil wir wissen, dass du und Opa jetzt wieder vereint seid, und beide in Frieden ruht“, fügte er hinzu. Elizabeths Ehemann Prinz Philip (99, † 2021) war im vergangenen Jahr gestorben. Harry versprach zudem, seinen Vater Charles in dessen neuer Funktion als König zu „ehren“.

Die Herzogin von Sussex soll am 11. September in Deutschland anreisen

Ob Meghan Markle die beiden Kinder Archie (4) und Lilibet (2) mitbringt oder sie lieber in bewährter Obhut in Kalifornien lässt, wurde bislang nicht bekannt. Die Chancen stehen allerdings nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass Prinz Harry zur Krönung seines Vaters die Strapazen eines 20-Stunden-Aufenthalts auf sich nahm, um rechtzeitig zum Geburtstag seines Sohnes zurück in Kalifornien zu sein. Umgekehrt könnte er seine Kinder an seinem Geburtstag um sich haben wollen.

Prinz Harry und Meghan Markle werden den Geburtstag des Herzogs von Sussex gemeinsam im Rahmen der Invictus Games in Düsseldorf feiern (Fotomontage). © Aaron Chown/dpa & Alexander Ludwig/Imago &

Fakt ist außerdem, während Meghan Makle und Prinz Harry sich langsam auf den Rückweg in die Staaten machen werden, packt auch Harrys Bruder Prinz William (41) seine Koffer, um am 19. September nach New York zu reisen, wo er am Innovationsgipfel des Earthshot Prize teilzunehmen gedenkt.

Sollten sich die Brüder an einem Drehkreuz treffen, wäre es Zufall, denn seit Prinz Harrys Memoiren „Spare“, in denen er wenig Gutes über den Thronfolger zu berichten hatte, dauert die bittere Fehde zwischen den Brüdern an, die sich das letzte Mal leibhaftig bei der Krönung von Papa Charles III. gesehen haben. Verwendete Quellen: dpa, thenews.com