„In Klinik aufgewacht“: Ex-GNTM-Star Sara Kulka beichtet bösen Alkoholabsturz

Model Sara Kulka hat dem Alkohol abgeschworen. Dass diese Entscheidung richtig war, bestätigte sie nun einmal mehr via Instagram.

Leipzig – GNTM-Model Sara Kulka (32) trinkt schon lange keinen Alkohol mehr. Nun bekräftigte sie ihre Abkehr von diesem Rauschmittel erneut vor ihren 256.000 Followerinnen und Followern. „Nie wieder möchte ich so aussehen und in diesem Zustand sein“, zitiert „Bunte.de“ aus einer Instagram-Story. Damit soll Kulka sich auf einen Beitrag vom vergangenen Jahr bezogen haben, in dem sie verkündete, keinen Alkohol mehr trinken zu wollen.

Offener Umgang mit gesundheitlichen Themen

Weiter hieß es demnach in ihren jüngsten Storys: „Meinen schlimmsten Fehler habe ich begangen, als ich betrunken war und bin am nächsten Morgen in der Klinik aufgewacht“, so das Model.

Sara Kulka geht generell offen mit ihren gesundheitlichen Themen um. Zuletzt sprach sie im März in ihrem Instagram-Feed über ihre Depressionen. „Vor 2,5 Jahren war ich an einem echten Tiefpunkt in meinem Leben.

Die Depressionen ließen meine Gedanken immer dunkler werden und jeder Tag war ein Kampf“, schrieb sie zu zwei Fotos, die sie kuschelnd mit ihren Kindern zeigen. Damals landete sie im Krankenhaus. „Ohne Alkohol wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen“, erklärte sie in ihrem berührenden Post.

Auf Instagram überrascht das Model ihre Fans mit einer Beichte. Ihr soll es körperlich und physisch gar nicht gut gegangen sein. Schuld daran: der Alkohol. © Imago Images

Bekannt wurde die gebürtige Polin als Teilnehmerin an der siebten Staffel (2012) der Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ (ProSieben), bei der sie den fünften Platz belegte. 2015 nahm sie am RTL Dschungelcamp teil . Anschließen war sie auch im „Playboy“ zu sehen.

Sara Kulka ist Mutter zweier Töchter, die 2014 und 2016 zur Welt kamen.

Sara Kulka ist Mutter zweier Töchter, die 2014 und 2016 zur Welt kamen.