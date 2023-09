Die Ärzte sind völlig ratlos: Reality-Star Bert Wollersheim in Klinik eingeliefert

Große Sorge um Reality-Star Bert Wollersheim. Der ehemalige Rotlichtkönig spuckte Blut und leidet unter Schluckbeschwerden – nun ging es mit Blaulicht in die Notaufnahme.

Düsseldorf – Erst Anfang des Jahres musste der ehemalige Düsseldorfer Rotlichtkönig Bert Wollersheim (72) wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus. Doch nun der nächste Schock: Bereits vergangene Woche wurde der Reality-Star erneut in eine Klinik eingeliefert. Wie Wollersheims vierte Ehefrau Ginger (37) gegenüber Bild erklärt, habe der Ex-Rotlichtkönig hohes Fieber gehabt, Blut gespuckt und würde unter Schluckbeschwerden leiden.

Bert Wollersheim: Ärzte wissen nicht, was er hat

„Wir waren zu Hause auf unserer Ranch in Willich, und Berti ging es immer schlechter. Als das Fieber auf 41 Grad kletterte, nicht runterging, habe ich die 112 gewählt,“ erzählt die vierte Ehefrau des Reality-Stars gegenüber dem Boulevardmagazin. Derzeit werde Wollersheim in der Klinik künstlich ernährt. Doch was Ginger wirklich Sorgen mache sei, „dass die Ärzte nicht wissen, was er hat“. Ein Tumor oder Krebs, der gestreute habe, wurden „inzwischen ausgeschlossen“.

Dennoch gehe es dem 72-Jährigen, der gegen die Schmerzen sogar Morphium bekommen habe, weiterhin nur den Umständen entsprechend. Nun wolle die 37-Jährige einen Experten aus der Berliner Charité verständigen.

Doch trotz der anhaltenden Schmerzen und Schluckbeschwerden habe Wollersheim seinen Humor nicht verloren, wie seine Ehefrau berichtet. „Wenn ich hier rauskomme, trinke ich erst mal eine Flasche Wasser auf Ex, dann eine Flasche Weißwein und danach eine Pulle Ramazzotti. Und dann kannste mich wieder einliefern…“, soll er gesagt haben.

Bert Wollersheim: Vom Rotlichtkönig zum Reality-Star

Wollersheim, der durch seine Tätigkeiten im Düsseldorfer Rotlichtmilieu bekannt wurde, ist bereits seit einigen Jahren eine feste Größe im deutschen Reality-TV. Mit seiner dritten Ehefrau Sophia Vegas (36) war er von 2011 bis 2012 in der gleichnamigen Dokusoap „Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie!“ auf RTLZWEI zu sehen. Es folgten unter anderem Auftritte im „Sommerhaus der Stars“ (RTL), bei „Hot oder Schrott“ (VOX) und „Die Festspiele der Reality Stars“ (Sat.1).

Sorge um Bert Wollersheim: Der Reality-Star wurde ins Krankenhaus eingeliefert © IMAGO/Panama Pictures

Seit Oktober 2018 ist Bert Wollersheim mit seiner vierten Ehefrau Yvonne Schaufler, die als Webcamgirl unter dem Namen „Ginger Costello“ tätig ist, verheiratet. Wollersheim ist Vater einer Tochter und eines Sohnes, die aus seiner ersten und zweiten Ehe stammen.

Derweil sprach DSDS-Star Mike Leon Grosch offen über seine Diagnose mit einer Hirnfunktionsstörung.