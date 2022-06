„In letzten Woche wieder was für Schule“: Anna-Maria Ferchichis Kinder müssen pro Ferien ein Buch lesen

Anna-Maria Ferchichi achtet streng darauf, dass ihr Nachwuchs in der Schule gut abschneidet © Instagram.com/anna_maria_ferchichi

Anna-Maria Ferchichi ist sehr streng, was Schule und Hausaufgaben betrifft. Auch in den Ferien müssen ihre Kinder ein Buch lesen.

Als Mutter von acht Kindern hat Anna-Maria Ferchichi (40) alle Hände voll zu tun! Auf Instagram gewährt sie ihren Fans regelmäßig einen Einblick in ihren hektischen Alltag. In ihrer aktuellen Story verrät die Influencerin, dass ihre im November geborenen Drillinge aber erstaunlich pflegeleicht sind. Bei den älteren Kindern müsse sie dagegen immer aufpassen, dass die Hausaufgaben pünktlich erledigt werden.

Zusammen mit Ehemann Bushido (43) zieht Anna-Maria Tochter Aaliyah (9), die Zwillinge Djibrail und Laila (9) sowie Sohn Issa (7) groß. Aus erster Ehe hat sie außerdem den 20-jährigen Sohn Montry. Dem Promi-Paar ist es sehr wichtig, dass sein Nachwuchs in der Schule gut abschneidet.

„Damit auch keins der vielen Kinder in der Schule vielleicht was nicht versteht oder Dinge vertiefen muss, haben unsere seit dem zweiten Halbjahr schulbegleitend Nachhilfe in Mathe und Deutsch! Jeweils 45 Minuten pro Woche pro Fach“, erzählt Anna-Maria ihren Followern.

Damit könnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: „Es gibt uns als Eltern ein gutes Gefühl, immer über den Lernstand auf dem Laufenden zu sein und unseren Kindern nimmt es den Druck. Klassenarbeiten und Test können so ohne großen Aufwand gut bewältigt werden.“

Anna-Maria Ferchichi: Ferienlektüre ist Pflicht

Auch in den Ferien dürfen sich die Kinder von Anna-Maria Ferchichi und Bushido nicht auf die faule Haut legen. „In der letzten Woche wird wieder ein bisschen was für die Schule gemacht und sie müssen alle ein Buch lesen pro Ferien!“, verrät die brünette Schönheit. Aus gutem Grund: „Es gibt nichts Besseres für die Rechtschreibung, als selbstständig zu lesen.“

Gerade weil es leicht sei, bei so vielen Kindern den Überblick zu verlieren, ist Anna-Maria „sehr streng“, was die Schule und Hausaufgaben betrifft. „Da ihr euch sicher vorstellen könnt, wie turbulent es manchmal gerade an Nachmittagen bei uns ist, nehmen wir uns bewusst Zeit für die Schule. Anders habe ich einfach das Gefühl, es entgleitet mir bei so vielen Kindern“, fügt die Schwester von Sarah Connor (41) hinzu.