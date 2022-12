In nur 30 Minuten: Schlagerstar Giovanni Zarrella bricht ZDF-Rekord

Giovanni Zarrellas Heimat ist die Bühne. © Imago

Als das ZDF sich 2021 dazu entschied, Giovanni Zarrellas eigene Musik-Show zur Primetime samstags auszustrahlen, war so manch einer überrascht. Jetzt bricht die „Giovanni Zarrella Show“ jedoch Rekorde.

Offenburg – Am 25. Februar 2023 lädt Giovanni Zarrella (44) seine Fans in die Baden-Arena in Offenburg ein. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Als der Ticketverkauf losging, waren die 3.000 Plätze innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Es scheint also einen großen Andrang beim Publikum zu geben, die „Giovanni Zarrella Show“ live mitzuerleben. Der Ansturm ist aber auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass der Moderator in seine Show nicht nur die Größen der deutschen Musikszene einlädt, sondern auch internationale Künstler wie Ronan Keating (45) für ihn auf der Bühne stehen.

Jedoch liegt die Popularität seiner Show nicht nur an seinen berühmten Gästen, sondern auch an dem charismatischen Moderator. Es wurde schließlich noch nicht preisgegeben, wen der 44-Jährige zu sich in die Sendung eingeladen hat. Als am 12. Dezember die Tickets innerhalb einer halben Stunde vergriffen waren, stellte Giovanni einen neuen Rekord auf. Gegenüber der „Bild“-Zeitung freut er sich: „So schnell war noch nie eine ZDF-Show ausverkauft.“ Seit September 2021 beschert der Entertainer dem Sender einen Quotenhit nach dem anderen mit seiner „Giovanni Zarrella Show“.

„Giovanni Zarrella Show“ bricht Verkaufsrekorde

Als die Show ihre Premiere im Herbst letzten Jahres feierte, gab es eventuell das ein oder andere überraschte Gesicht als der erste Quotenerfolg gefeiert wurde. Giovanni erreichte nämlich, dass insgesamt 3,81 Millionen Menschen einschalteten. Damit überbot er sogar Florian Silbereisen (41), dessen Show die Woche zuvor nur 3,69 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen anlocken konnte. Über das große Interesse seiner Sendung freut sich Giovanni jetzt und betont, dass es ihn „sehr stolz“ mache.

Außerdem fügt der Moderator im Interview hinzu: „Das gibt uns Künstlern ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Man macht das ja für Menschen und um Herzen zu berühren. Und wenn da ganz viele Herzen dabei sind, so wie jetzt in Offenburg, dann ist das umso schöner“