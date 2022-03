„In Papas Bilderkiste gefunden“: Anna-Carina Woitschack begeistert Schlagerfans mit Kindheitsfoto

Schlagerstar Anna Carina Woitschack heute und früher

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack teilt ein zuckersüßes Foto aus Kindheitstagen mit ihren Followern. Auch ihre Worte begeistern die Fans.

Auf Instagram versorgt Anna-Carina Woitschack (29) ihre Community regelmäßig mit tollen Schnappschüssen aus ihrem beruflichen wie privaten Leben. Nun teilt sie eine ganz besondere Erinnerung auf ihrem Account. Dabei handelt es sich um ein Kinderfoto, das den Schlagerstar als junges Mädchen zeigt. Voller Begeisterung blickt Anna-Carina auf eine Kasper-Marionette, während im Hintergrund eine weitere Puppe zu erkennen ist.

„Gerade in Papas Bilder-Kiste gefunden: die kleine Anna-Carina, 10 Jahre jung… Neben mir ist unser Kasperle“, schreibt sie zu der Aufnahme. Die Sängerin stammt nämlich aus einer Puppenspieler-Familie, die bereits seit 300 Jahren diesem Beruf nachgeht. Aus diesem Grund lernte Anna-Carina bereits in jungen Jahren, wie sie ein Publikum in den Bann ziehen kann. „Damals noch die Puppenbühne, heute die Schlagerbühne. Die Liebe und Leidenschaft, Menschen zu unterhalten und glücklich zu machen, wurde mir in die Wiege gelegt. Dafür bin ich unglaublich dankbar“, freut sich die Ehefrau von Stefan Mross (46). Was für eine schöne Lebensmission, die Anna-Carina da so glasklar vor Augen hat!

Anna-Carina Woitschack: Fans sind entzückt von Kindheitsfoto

Mit Hashtags wie #schönezeit, #erinnerungen und #liebe unterstreicht die ehemalige DSDS-Kandidatin, wie dankbar sie für ihre unbeschwerte Kindheit ist. Auch die Fans zeigen sich mächtig angetan von dem Kindheitsfoto. Neben dem Beitrag sind zahlreiche begeisterte Kommentare zu lesen wie „Zuckersüß“, „Ein sehr schönes Bild von dir“ und „Wow, schönes Erinnerungsfoto“. Doch auch Anna-Carinas bewegende Zeilen kommen super bei den Followern an. „Ganz lieb von dir geschrieben. Das glaubt man dir aufs Wort“, schwärmte ein User. Ein weiterer verkündete: „Wir sind unendlich dankbar, dass es dich gibt und deine tolle Musik und das wundervolle Puppenspiel.“

Egal ob als Schlagersängerin oder Puppenspielerin – Anna-Carina bezaubert mit jedem ihrer kreativen Talente. 2016 trat sie bei „Immer wieder sonntags“ mit einer Marionette auf, die wie Gastgeber Stefan Mross aussah – ein gelungener Gag, der nicht nur das Publikum begeisterte. Auch Mross war sofort hin und weg von der blonden Schönheit. Wenige Monate später wurden die beiden Schlagerstars ein Liebespaar, inzwischen sind sie sogar verheiratet.