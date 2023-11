Missgunst in der Schlagerbranche? Nach Michelle spricht jetzt auch Beatrice Egli Klartext

Vor allem für weibliche Schlagerkünstlerinnen soll das Showgeschäft ein hartes Pflaster sein. Was sagt Superstar Beatrice Egli dazu?

Siegen – Die deutschsprachige Schlager-Branche sieht sich seit Kurzem vermehrt starker Kritik ausgesetzt. Insbesondere weibliche Stars berichten von Neid und Missgunst, die die Szene seit vielen Jahren überschatten. Schlagerikone Michelle (51) kündigte deshalb zuletzt sogar ihren Ausstieg aus dem Musikbusiness an. Nach ihr meldet sich nun Beatrice Egli (35) mit klaren Worten.

Harte Kritik von Schlagerstar Michelle: Diese Kolleginnen stimmen ihr zu

„Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring“, erklärte „Wer Liebe lebt“-Interpretin Michelle im Gespräch mit Bild. „Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben“, hielt sie fest und ist damit längst nicht die Einzige, die Kritik an der deutschen Schlagerbranche übt.

Auch ihre österreichische Kollegin Melissa Naschenweng (33) sprach im Interview mit Blick von einem „Haifischbecken“ und bemängelte: „Ich erlebe viel Missgunst. Ich finde es total schade, dass das Schlagergeschäft so ein Haifischbecken ist. Es ist überhaupt kein Kindergeburtstag. Was hinter den Kulissen abgeht, ist filmreif.“ Ist die Harmonie vor laufender Kamera also schlichtweg eine dreiste Lüge? Schlagerprinzessin Beatrice Egli dementierte das jetzt in einem neuen Interview mit der „Siegener Zeitung“.

Beatrice Egli verspürt keinen Konkurrenzkampf mit anderen Schlagersängerinnen

Egli, die erst vor kurzem ihr neues Album „Balance“ veröffentlichte, betont im Gespräch mit den Reportern, dass sie die Zusammenarbeit mit weiblichen Schlager-Acts eher positiv erlebe. „Ich finde es richtig schön zu sehen, wie viel Frauenpower im deutschen Schlager steckt“, erklärt sie ihre Sicht der Dinge. „Ich habe so viele tolle Kolleginnen, von denen ich mich gerne inspirieren lasse, mit denen ich mich austausche, zusammen arbeite und die Liebe zur Musik teile.“

Michelle hat sich negativ über die Schlagerbranche geäußert – stimmt ihr Kollegin Beatrice Egli zu? Die Sängerin hat auf die Kritik reagiert. © Imago/ Bildagentur Monn; Harald Deubert (Fotomontage)

Letzten Endes hat selbstverständlich jede Schlagersängerin ein Recht auf ihre eigene Meinung. Beatrice Egli teilt die Ansichten ihrer Kolleginnen aber offenbar nicht. Ob durch die Kommentare eine größere Diskussion in der Branche angestoßen wird, bleibt daher abzuwarten. Für Beatrice Egli besteht derzeit auch kein Grund, am eigenen Erfolg zu zweifeln: Die „Beatrice Egli Show“ ist bereits seit Wochen ausverkauft. Verwendete Quellen: Blick, Bild, Siegener Zeitung