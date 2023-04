Panik und große Ängste: Anna-Maria Ferchichi ist mit ihrer Tochter Leyla (10) in Therapie

Anna-Maria Ferchichi macht sich Sorgen um ihre Tochter © Instagram: anna_maria_ferchichi

Bushidos und Anna-Maria Ferchichis Tochter Leyla ist hochsensibel. Daher ist die 10-jährige nun in Therapie.

Bushido (44) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41) haben zusammen mit ihren Kindern einiges durchgemacht. Das Paar wollte unbedingt aus Berlin weg und ist zusammen mit der Familie in die Metropole Dubai gezogen. Insbesondere wollten die beiden dem Leben mit ständigem Polizeischutz entfliehen. Von der Veränderung haben sie sich einiges erhofft, denn sie waren davor Drohungen und gefährlichen Situationen ausgesetzt. In der Dokumentation „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ und im Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi — Der Bushido Podcast“ sprechen sie über ihren Alltag.

In dem Podcast unterhält sich das Paar unter anderem auch über ihre Kinder. Im November 2022 sind die Drillinge des Rappers und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi auf die Welt gekommen. Die drei Mädchen Leonora, Naima und Amaya haben das Familienglück perfekt gemacht. Nun hat die stolze Mutter insgesamt acht und Bushido sieben Kinder. Doch für Leyla (10) scheint es zurzeit sehr schwierig zu sein. Denn bei der 10-jährigen wurde festgestellt, dass sie hochsensibel ist.

Anna-Maria Ferchichi geht mit Leyla zum Therapeuten

Hochsensibilität ist ein Merkmal, bei dem Menschen empfänglicher für äußere Wahrnehmungen sind und diese somit intensiver erleben. In dem Podcast erklärt Anna-Maria Ferchichi, dass sich diese Gabe bei ihrer Tochter bisher in unterschiedlichen Situationen zeigte. Unter anderem hatte Leyla durch die Corona-Pandemie starke Ängste und sogar Panik. Außerdem fällt es ihr schwer, für ihre Meinung einzustehen und auch mal „Nein“ zu sagen. Daher suchten sie einen Therapeuten auf, der mit Leyla an ihrem Selbstbewusstsein arbeitet.