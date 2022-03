Iñaki Urdangarin: Erstes Interview nach der Trennung von Infantin Cristina

Iñaki Urdangarin will mit der Vergangenheit abschließen (Symbolbild). © Rodrigo Jiménez/Imago

Iñaki Urdangarin hat sich erstmals seit seiner Trennung von Cristina an die Öffentlichkeit gewandt und Einblicke in seine aktuelle Lebenssituation sowie seine Zeit im Gefängnis gegeben.

Madrid – Der Ex-Handballspieler Iñaki Urdangarin (54) hat sich in den vergangenen Jahren in Spanien nicht gerade viele Freunde gemacht. Erst wurde er wegen Veruntreuung von Steuergeldern, Geldwäsche und Urkundenfälschung angeklagt und später zu einer Haftstrafe verurteilt, dann flog auch noch seine Liaison mit einer Kollegin auf. In einem Interview sprach der Noch-Ehemann von Infantin Cristina (56) zum ersten Mal über seine aktuelle private Lage.

Die letzten Jahre waren für Iñaki Urdangarin und seine Noch-Ehefrau Cristina von Spanien alles andere als einfach. Beide sollen in dubiose Geschäfte und korrupte Machenschaften verstrickt gewesen sein und mussten sich den Vorwürfen vor Gericht stellen. Für den einstigen Star-Handballer endete der Prozess mit einer Freiheitsstrafe. Die vergangenen Monate verbrachte Iñaki aber bereits als Freigänger. Während Cristina sich mit ihren Kindern in die Schweiz zurückgezogen hatte, meldete der 54-Jährige seinen Wohnsitz bei seiner Mutter in Vitoria-Gasteiz an und arbeitete in einer Anwaltskanzlei. Wenig später war Urdangarin dann auch schon händchenhaltend mit einer anderen Frau gesichtet worden. Wie bekannt wurde, hatte er sich offenbar in eine Kollegin verliebt. Die Verkündung der Trennung von Cristina und Iñaki folgte auf dem Fuße. Er wird nun spanischen Medien zufolge in Kürze mit seiner neuen Liebe Ainhoa Armentia (43) zusammenziehen.

In einem Interview für die Sportsendung „El Partidazo" sprach der Ex-Häftling nun das erste Mal seit seinem Ehe-Aus öffentlich über seine Vergangenheit und seine hoffentlich bessere Zukunft.