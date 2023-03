Indira Weis ist frisch verliebt in ihren Anwalt

Indira Weis hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit einem sehr herzlichen Instagram-Post gratulierte sie ihrem neuen Partner zum Geburtstag.

„Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz.“: So beginnt die einstige Bro‘Sis-Sängerin Indira Weis (43) den Geburtstagspost an ihren neuen Partner. Dazu gibt es ein Foto, das beide Arm in Arm und fröhlich lächelnd auf dem Golfplatz zeigt. Bei ihrem „Schatz“ handelt es sich um den 51-jährigen Verkehrsanwalt Andreas Maus.

Dass Indira Weis wieder in einer glücklichen Beziehung ist, war bereits auf Bild.de zu lesen. Der Tageszeitung hatte der ehemalige Popstar ihren Freund mit den Worten vorgestellt: „Das ist mein Mann.“ Das Paar hatte auch verraten, wie es zum Kennenlernen kam. Beide seien Fans des SV Darmstadt 98 und hätte sich auf einem Jahresempfang des Fußballvereins zum ersten Mal gesehen.

Andreas habe Indira dann auf Instagram angeschrieben und so habe die Romanze ihren Lauf genommen. Nun sind die beiden also scheinbar eine ganze Weile zusammen glücklich und planen ihre gemeinsame Zukunft. So erwähnte Indira Bild gegenüber auch: „Wir wollen ein Kind. Es wäre unser Traum und ein Geschenk. Wir üben!“

„War am Tiefpunkt meines Lebens“

Dass sie Andreas in einer nicht so schönen Lebensphase kennengelernt hat, wird aus Indiras Gratulation ebenfalls deutlich. Dort schreibt die brünette Schönheit, wie glücklich sie sich schätze, Andreas getroffen zu haben. „Mit unglaublicher Geduld, Kraft und Selbstlosigkeit bist du in mein Leben getreten. Ich war am Tiefpunkt meines Lebens“, heißt es dort.

Warum es dem Star so schlecht ging, ist auch bekannt. Wie Bild.de berichtete, hatte Indira 2020 eine Fehlgeburt erlitten. Obendrein wurde sie von ihrem Freund „mehrfach betrogen.“ Das erfuhr die Sängerin nur, weil die anderen Frauen mit ihr in Kontakt traten. Als sie am Boden zerstört war, habe ihr Andreas „die Hand gereicht“ und ihr geholfen, wieder ins Leben zurückzufinden.