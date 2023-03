Sarah Engels will Fitnesstrainerin werden

Sarah Engels und Ehemann Julian starten ein gemeinsames Projekt: Die beiden wollen eine Fitnesstrainerlizenz machen!

Erst der Bootsführerschein und jetzt möchte Sarah Engels (30) auch noch eine Fitnesstrainerlizenz machen. Viele Follower fragen die Influencerin ohnehin ständig nach ihrer Fitness-Routine – bald kann Sarah ihnen eine Antwort geben! Für alle, die der 30-Jährigen auf Instagram folgen, ist schon lange klar: Die Sängerin liebt Sport. Doch für Sarah Engels ist die Fitnesstrainerlizenz nicht nur eine Herzensfrage, sondern auch eine neue Herausforderung. „Wie ihr wisst, lieben wir es ja, uns neuen Herausforderungen zu stellen und neue Dinge zu lernen. Und da sind wir schon seit ein paar Wochen an etwas dran“, deutet sie in ihrer Instagram-Story an.

Das Projekt startet die zweifache Mama mit ihrem Ehemann Julian, mit dem sie die Leidenschaft zum Sport teilt. „Weil ich ja wirklich täglich Sport mache, beziehungsweise wir täglich Sport machen, und ich euch auch immer wieder versuche, über Instagram zu motivieren, zu pushen und an die Hand zu nehmen, überlege ich gerade, ob wir nicht ein gemeinsames Workout machen. Ganz individuell für euch“, verrät Sarah Engels ihrer Instagram-Community.

Sarah Engels macht Ausbildung zur Fitnesstrainerin

Halbwissen möchte sie jedoch nicht teilen, weshalb sie sich für eine offizielle Ausbildung entschieden hat. „Wenn wir das machen, dann wollen wir es auch wirklich richtig machen, zu 100 Prozent. Und deswegen sind wir tatsächlich gerade dabei, unsere Trainerlizenz zu machen“, verriet sie. Eigentlich wollte zunächst nur Julian Engels die Lizenz machen, da er als Profi-Fußballer schon viel Grundwissen mitbringt: „Aber dann haben wir uns gedacht – warum machen wir das nicht zusammen.“

Sarah Engels und Ehemann Julian starten ein gemeinsames Projekt: Die beiden wollen eine Fitnesstrainerlizenz machen. (Fotomontage) © Instagram/Sarah Engels

Wie wichtig Sarah der Sport ist, bewies die DSDS-Finalistin unter anderem in ihrer Schwangerschaft. Bis kurz vor der Geburt von Tochter Solea (1) trainierte sie fleißig weiter. Kurz nach der Entbindung war sie wieder im Fitnessstudio. Bald wird die Sportliebhaberin ihr Wissen auch an ihre Instagram-Community weitergeben können. Fitness-Influencer wie Pamela Reif und Co. müssen sich also warm anziehen…