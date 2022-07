„Gehirn angeschwollen“: Influencerin Tamara Schenk hat Schlaganfall mit 32 Jahren

Tamara Schenk erzählt auf Instagram, was passiert ist © Instagram/Tamara Schenk

Es sind schockierende Szenen, die Influencerin Tamara Schenk in einem Instagram-Video schildert: Mit 32 Jahren erlitt sie einen schweren Schlaganfall.

Lange Zeit hatte Tamara Schenk (33) das perfekte Leben: Als erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin war sie ständig unterwegs und verfolgte mit dem Frauen-Netzwerk „Koa“ ihr Herzensprojekt. Doch am 27. Dezember 2021 wurde ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt: Die brünette Schönheit erlitt bei einem Mittagessen mit Freunden in Kapstadt einen schweren Schlaganfall.

Schon morgens sei sie mit Kopfschmerzen aufgewacht, berichtet Tamara in einem emotionalen Instagram-Video. „Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, dachte das wird schon. Es wurde nicht besser, sondern eher schlechter“, sagt sie. Plötzlich sei ihr die Gabel runtergefallen. „Ich fiel langsam zur Seite. Dann sind wir aus dem Restaurant ins Auto. Ich wurde von meinen Freunden getragen. Und im Auto ist mein Gesicht entglitten“, schildert sie den erschreckenden Vorfall. „Ab da erinnere ich mich nicht, was die nächsten vier Tage passiert ist. Ich lag in der Notaufnahme vier Tage im Koma.“

Nachdem sie aufwachte, startete sie gleich mit der Reha. „Ich habe nicht verstanden, wie schnell sich mein Leben verändert hatte. Ich konnte meine Hand und mein rechtes Bein nicht bewegen, sie waren komplett gelähmt“, offenbart die Berlinerin. Doch schon wenig später kam der nächste Rückschlag. „Ich wurde nach zwei Tagen wieder in die Notaufnahme gebracht, da mein Gehirn angeschwollen war“, berichtet sie mit Tränen in den Augen.

Tamara Schenk will Betroffenen Mut machen: „Ihr seid stärker, als ihr denkt“

Während dieser Zeit stand ihr Leben auf dem Spiel. „Die Frage war, ob die Ärzte den Kopf aufmachen, damit der Druck entlassen wird. Das ist gefährlich, weil man daran sterben kann.“ Mehrere Wochen musste Tamara in dem südafrikanischen Krankenhaus verbringen. „Das ist so absurd. Noch vor einem Monat hast du Sport gemacht, bist durch die Weltgeschichte gereist, hast coole Sachen gemacht. Plötzlich liegst du in diesem Krankenbett und verstehst nicht, wie schnell sich dein Leben komplett verändert. Komplett, um 180 Grad“, kann es der Netz-Star noch immer nicht fassen.

Mit einer Reihe von weiteren Behandlungen in Deutschland kämpfte sich Tamara langsam zurück ins Leben. Sie machte verschiedene Rehas, ging zum Sprach- und Schreibtraining sowie zur Physiotherapie und Neuropsychologie. Mit ihren Instagram-Videos hofft Tamara, anderen Schlaganfall-Patienten Mut zu machen. „Leute, ihr seid stärker als ihr denkt. Ihr könnt mehr, als ihr denkt. Nicht aufgeben!“, appelliert sie.