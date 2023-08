„Fand mich toll wie Fußpilz“: Cordalis-Mutter konnte Daniela Katzenberger erst nicht leiden

Achtung, Schwiegermonster? TV-Star Daniela Katzenberger musste sich sehr darum bemühen, von der Mutter ihres Mannes akzeptiert zu werden.

Mallorca – Diese zwei haben sich gesucht und gefunden: Seit rund neun Jahren schweben Daniela Katzenberger (36) und Lucas Cordalis (55) auf Wolke sieben. Das Paar lernte sich 2014 am Rande der Sat.1-Show „The Biggest Loser“ kennen, in der Danielas Mutter Iris Klein (56) und Lucas‘ Vater Costa Cordalis (†75) mitwirkten. 2015 kam ihre gemeinsame Tochter Sophia (7) zur Welt. Ihr Liebesglück krönten die prominenten Turteltauben 2016 mit einer romantischen Traumhochzeit. Spätestens seither ist klar: Diese zwei bringt so schnell nichts auseinander.

„Fand mich toll wie Fußpilz“: Lucas Cordalis‘ Mutter konnte Daniela Katzenberger erst nicht leiden

In der neuen Folge von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ macht die Katze nun eine pikante Enthüllung: Ihre Schwiegermama Ingrid Cordalis (83) konnte sie anfangs überhaupt nicht leiden. „Die Ingrid fand mich von Anfang an toll – so wie Fußpilz oder Durchfall, Furunkel am Po. Die fand mich mega!“, lacht die Kult-Blondine.

Und was sagt Ingrid selbst zu der damaligen Situation? Anfangs habe sie gezögert, ihre neue Schwiegertochter im Kreis der Familie aufzunehmen, räumt die Witwe ein. Wahrscheinlich war es eine Art Beschützerinstinkt ihrem Sohn gegenüber: „Man macht sich immer Gedanken.“

Daniela Katzenberger: Deshalb war ihre Schwiegermutter so abweisend

Daniela jedenfalls erinnert sich noch gut an einen Vorfall, bei dem Ingrid ihre unverhohlene Skepsis zum Ausdruck brachte. „Ich weiß noch, da hatten, wir so einen Dreh und da meinte irgendeine Redakteurin zu ihr: ‚Ja, wie finden Sie denn Ihre neue Schwiegertochter, die Daniela Katzenberger?‘ Und die Ingrid hat original geantwortet: ‚Ja, jetzt warten wir erst mal ab. Schönen Tag noch‘“, erzählt die Reality-TV-Darstellerin. Bei diesen Worten sei ihr die Kinnlade heruntergeklappt und sie habe kugelrunde Augen bekommen.

Doch was war eigentlich der Grund für Ingrids ablehnende Art? „Die Daniela saß immer mit dem Telefon da“, berichtet sie. Die 83-Jährige habe zuerst angenommen, dass die Mallorca-Auswanderin schlecht erzogen wurde. „Die erste Zeit habe ich gesagt: Das geht ja gar nicht“, meint sie. Erst später sei Ingrid klargeworden, dass es zum Job ihrer Schwiegertochter gehörte, ständig am Handy zu kleben. Mittlerweile verstehen sich die beiden Frauen zum Glück blendend.

Apropos Daniela Katzenberger: Vor ihrem Live-Auftritt bei Silbereisen hatte sie dennoch mit Aufregung zu kämpfen. Genau deswegen hat Daniela Katzenberger sich einen Stress-Therapeuten geholt. Verwendete Quellen: RTLzwei, „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“