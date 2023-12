Inka Bause spoilert bei „Bauer sucht Frau“: Das passiert in der neuen Folge

Von: Lisa Klein

Moderatorin Inka Bause weiß, wie neugierig „Bauer sucht Frau“-Fans sind. Damit sich Zuschauer nicht eine Woche lang den Kopf zerbrechen müssen, gibt es am Ende jeder Folge einen Spoiler. Lesen Sie hier, was in der neuen Folge passiert:

Nicht alle finden bei „Bauer sucht Frau“ sofort die große Liebe auf den ersten Blick. Gleich bei mehreren Kandidaten der 19. Staffel endete die Hofwoche vorzeitig. Doch ein Landwirt bleibt nicht lange alleine – und darf sich in Folge neun noch mal eine Hofdame einladen.

Wie echo24.de berichtet, verrät Inka Bause, welcher Hofherr eine zweite Chance bekommt.

Und das ist noch nicht alles: Die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin spoilert noch mehr: Für einige Landwirte hat die Hofwoche bereits geendet. Doch zwei Paare haben sich direkt verliebt und wollten gar nicht mehr ohneeinander sein. Zwei Hofdamen sind „nach der Hofwoche direkt geblieben“, verrät Inka Bause.