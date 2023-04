Insider-Portal: Coup mit Nino de Angelo in nächster „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF

Schlagerstar Nino de Angelo soll auch in der nächsten Ausgabe der TV-Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“ eine neue Single präsentieren. Laut einem Insider-Portal soll es sich dabei um ein Duett handeln.

Berlin - In der nächsten Ausgabe der TV-Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF) wird es eine ganz besondere Premiere geben. Glaubt man dem Insider-Portal „Schlagerprofis.de“ soll Schlagerstar Nino de Angelo (59) eine neue Single präsentieren. Dabei soll es sich um ein Duett mit Sängerin Sotiria (36) handeln. Gemeinsam mit der ehemaligen Frontfrau der Band Eisblume wird der Musiker demnach “Memento Mori” zum Besten geben.

„Die Giovanni Zarrella Show“ am 22. April in Berlin

Der Song soll dann auch auf de Angelos neuem Album „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ zu finden sein, welches am 12. Mai erscheint. Die Vorab-Single „Mein Kryptonit“ kam schon am 10. Februar in den Handel. Und ebendiese performte er auch schon am 25. Februar in der ersten von vier „Giovanni Zarrella Shows“ des Jahres.

Schlagerstar Nino de Angelo soll auch in der nächsten Ausgabe der TV-Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“ eine neue Single präsentieren. © Imago Images

Die nächste Ausgabe der Samstagabendmusikshow wird am 22. April ab 20:15 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt. In der Vorabankündigung des Senders wird Nino de Angelo noch nicht als Gast gelistet.

ZDF verrät Details über nächste „Giovanni Zarrella Show“

Neben Howard Carpendale (77), Ben Zucker, Wincent Weiss (30), The BossHoss mit Ilse DeLange (45), Wolkenfrei, Santiano, Sonia Liebing (33) und Marc Martel (46) ist aber auch ganz allgemein von „Schlagerstars, deutsche Popgrößen, internationale Gäste, Musiklegenden und vielversprechenden Newcomern“ die Rede. Dahinter könnte sich auch das Duett verbergen.

Immerhin bei diesen Künstlern und Künstlerinnen wird der Sender schon mal konkret: Wincent Weiss meldet sich mit neuer Musik zurück. The BossHoss präsentieren gemeinsam mit Ilse DeLange ihren aktuellen Titel „You“. Eine Hommage an die legendäre Band Queen gibt es mit Marc Martel. „Spätestens, seitdem seine Stimme im preisgekrönten Kinoerfolg ‚Bohemian Rhapsody‘ zu hören war, gilt der kanadische Sänger als einer der gefragtesten Freddie-Mercury-Interpreten weltweit“, heißt es in der Programmvorschau.

So hatte sich Dieter Bohlen sein DSDS-Comeback sicher nicht vorgestellt, denn die Quoten werden immer schlechter. Giovanni Zarrella kann sich hingegen freuen. Seine Schlagershow fährt neue Rekorde ein. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de, ZDF