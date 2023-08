Heimliche Liebe: Darum haben sich die Influencerinnen Lisa und Lena wirklich getrennt

Als Zwillinge gehen Lisa und Lena gemeinsam durch dick und dünn – allerdings nicht mehr beruflich. Für die Trennung soll ausgerechnet ein Mann verantwortlich sein.

Stuttgart – Sie sind Deutschlands berühmteste Zwillinge: Lisa und Lena Mantler (beide 21). Bereits im süßen Alter von 13 Jahren wurden die Twins mit Musik- und Tanzvideos berühmt. Damit gewannen sie sogar Superstar Ariana Grande (30) als Fan: 2016 teilte die Popsängerin einen Lisa-und-Lena-Clip auf ihrer Facebook-Seite. Mittlerweile gibt es hierzulande wohl kaum jemanden, der die beiden nicht kennt. Auf Instagram folgen den Netz-Stars inzwischen über 20 Millionen Follower, auf TikTok sind es mehr als 14 Millionen. Umso größer war der Schock, als Lisa und Lena vor wenigen Tagen verkündeten, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.

Social-Media-Zwillinge Lisa und Lena machen jetzt ihr eigenes Ding

„Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen“, erklärte Lisa in einer gemeinsamen Video-Botschaft auf Instagram. Doch was steckt wirklich hinter der überraschenden Trennung?

Der „Bild“-Zeitung zufolge war Lisas Beziehung mit dem Musiker Jonas Jay ausschlaggebend dafür, dass die Social-Media-Twins nicht mehr zusammenarbeiten. Im März gab sich das Paar sogar das Jawort – dabei wussten viele Fans nicht einmal von der jungen Liebe.

„Jonas war zwar nicht offiziell der Grund für die Trennung der Zwillinge, Fakt ist aber: Lena hat sich mehr und mehr unwohl gefühlt und wollte nicht das dritte Rad am Wagen sein“, enthüllt ein Insider. „Sie hatte Angst, dass sie in den Videos immer nur noch Nebensache ist und komplett untergeht.“

Die Influencerinnen seien sehr „verschiedene Persönlichkeiten“ und die Trennung sei nötig, „damit beide weiter glücklich sein und Geld verdienen können“. Mittlerweile hat Lena den gemeinsamen Instagram-Account übernommen. Lisa wiederum leitet mit ihrem Mann ein eigenes Profil – auch auf Youtube.

Für die zwei Stuttgarterinnen beginnt nun ein komplett neues Kapitel. „Die beiden haben sich lieb – wie Schwestern! Lena bleibt immer ein Teil, aber sie macht ihr eigenes Ding jetzt. Der neue Abschnitt für Lisa heißt Jonas“, stellt der Insider klar.

