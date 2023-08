Kurz nach der Geburt: So sieht Sarafina Wollnys weitere Familienplanung aus

Die Wollnys sind die bekannteste Großfamilie Deutschlands. Im Gegensatz zu Familienoberhaupt Silvia Wollny hat Tochter Sarafina nach drei Kindern genug.

Hückelhoven – Vor einigen Tagen wurde Sarafina Wollny (28) zum zweiten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Peter Wollny (30) zieht sie bereits die zweijährigen Zwillinge Emory und Casey groß. Damals brauchte es sechs Jahre, bis die Reality-TV-Bekanntheit dank einer künstlichen Befruchtung schwanger wurde.

Familienglück für Sarafina Wollny: Sie zeigt ihre Liebsten bei Instagram

Umso überraschter war das Paar, als es dann plötzlich auf völlig natürlichem Weg klappte. „Die Wahrscheinlichkeit lag bei einem Prozent. Wir hätten damit niemals gerechnet“, gestand Sarafina damals überwältigt auf Instagram.

Töchterchen Hope Angel Silvia ist also in vielerlei Hinsicht ein kleines Wunder. Bei einer aktuellen Fragerunde bedankt sich die frisch gebackene Dreifach-Mama für die zahlreichen Glückwünsche der Fans. „Uns geht es sehr, sehr gut. Wir genießen die Kennenlernzeit in vollen Zügen mit unserer kleinen Prinzessin“, schwärmte sie. Casey und Emory hätten ihr kleines Schwesterchen schon beschnuppert und seien „genauso verliebt wie wir“.

Sarafina Wollny: Drei Kinder sind genug

Diese Worte machen deutlich, wie sehr Sarafina in ihrer Rolle als Mutter aufgeht. Umso mehr überrascht ihre Antwort auf die folgende Frage. „Wollt ihr noch mehr Kinder?“, hakte ein neugieriger Follower nach. Daraufhin erklärte die Tochter von Silvia Wollny (58), dass ihre Familienplanung abgeschlossen sei: „Wir sind vollständig, haben zwei Prinzen und eine Prinzessin.“ Ihre Aussage unterstrich sie mit zwei blauen und einem rosafarbenen Herzchen.

Mit drei Kindern scheinen Sarafina und Peter Wollny also verständlicherweise voll ausgelastet zu sein. Dass ihre Entscheidung endgültig ist, bestätigt auch ein Kommentar von Schwester Estefania (21). Die zweitjüngste Tochter von Silvia Wollny kommentierte ein Foto der fünfköpfigen Familie mit den Worten: „Nun ist eure Familie komplett und ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Ihr beide seid wundervolle Eltern."