„Nervensäge“: Pietro Lombardi gefrustet, weil Freundin Laura Maria schlechte Laune hat

Von: Alica Plate

Teilen

Pietro Lombardi bekam kürzlich eine schlecht gelaunte Laura Maria zu spüren © Screenshot/Instagram/pietrolombardi/lauramaria.rpa

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit wenigen Tagen offiziell wieder ein Paar. Seitdem geben sie auf Instagram immer wieder Einblicke in ihre Beziehung. Dabei gibt der DSDS-Star nun offen zu, manchmal auch von seiner Freundin genervt zu sein.

Köln - Seit Kurzem ist es offiziell: Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) sind tatsächlich erneut ein Paar. Nachdem der Sänger die Bombe auf Instagram platzen ließ und mit einer gemeinsamen Story seinen Fans stolz verkündete, dass es ab „heute auch kein Geheimnis“ mehr ist, teilt er nun beinahe täglich Einblicke seines privaten Glücks. Dabei musste der DSDS-Star kürzlich einen Tag mit einer schlecht gelaunten Laura überstehen, wie er seinen Fans zu verstehen gibt.

Pietro Lombardi und Laura Maria geben auf Instagram Einblicke in ihre Beziehung

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Sind Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa tatsächlich wieder ein Paar? Eine Frage, die etliche Fans beinahe um den Verstand brachte. Am 18. Juni bestätigten sich dann die Gerüchte und der Sänger verkündete stolz, erneut mit seiner Ex-Freundin zusammen zu sein.

Seitdem sieht man die beiden auch immer wieder in der Instagram-Story des jeweils anderen. Dort teilen sie Erlebnisse aus ihrem Alltag, dazu zählen auch Streitigkeiten. Denn Laura Marias Laune schien kürzlich nicht ganz so rosig gewesen zu sein - Freund Pietro bekam das anschließend am eigenen Leib zu spüren.

„Nervensäge“: Pietro Lombardi gefrustet, weil Freundin Laura Maria schlechte Laune hat

„Oh nein, es regnet“, hört man die Influencerin in einer Story des DSDS-Stars sagen. „Was ist dein Problem? Ich schwöre, du bist so schlecht gelaunt“, kommentiert Pietro die Aussage seiner Freundin. Doch genau das brachte den Ball erst so richtig ins Rollen. Denn die 30-Jährige schien auch etwas an dem Verhalten von Pietro zu stören.

„Du kaust so Kaugummi“, wirft sie ihrem Freund an den Kopf und imitiert darauf die schmatzenden Geräusche, die Piet angeblich beim Kaugummi kauen erzeugt. „Nervensäge“ kontert er daraufhin. Doch statt sich zu streiten, nehmen die Beiden die Situation sichtlich gelassen - immerhin können sie noch lachen. „Schlecht gelaunte Frau - bestes Leben. Noch 30 Min. länger und es gibt die erste Kopfnuss“, kommentiert er die gemeinsame Instagram-Story.

Doch nicht nur sein Schmatzen muss Piets Freundin verkraften, denn Pietro Lombardi versetzte kürzlich seine Freundin Laura Maria und kam satte fünf Stunden zu spät. Verwendete Quellen: Instagram.com/pietrolombardi