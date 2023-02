Geht da was? Kate Merlan und Jakub feiern zusammen Karneval

Könnten sich Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki wieder vertragen haben? Zumindest verstehen die zwei sich wieder so gut, dass sie gemeinsam Karneval feiern.

Köln – Kate Merlan (35) und Noch-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27) scheinen sich nun wieder besser zu verstehen. Die beiden sind aktuell bei „Prominent getrennt – die Villa der Verflossenen“ (RTL+) zu sehen und besonders harmonisch lief es zwischen den zweien in der Villa bisher noch nicht ab. Anders scheint es nun aber nach den Dreharbeiten auszusehen – Kate und Jakub scheinen sich nämlich wieder so gut zu verstehen, dass sie gemeinsam beim Kölner Karneval die Korken knallen lassen.

Das verraten die Instagram-Stories von Kumpel und „Prominent getrennt“-Kandidat Juliano Fernandez (24). Wie auch Profi-Kicker Jakub filmt Kumpel Juliano immer wieder kurze Clips von der ausgelassenen Karneval-Feierei und plötzlich ist auch das Tattoo-Model in den Sequenzen zu sehen. „Die geilste Sau im ganzen Laden“, scherzt Fernandez und enthüllt so, dass sowohl Jakub als auch Kate Teil seiner Partycrew zu sein scheinen. Geht da etwa wieder was zwischen den Noch-Eheleuten?

Die Instagram-Stories von einem Kumpel verraten, dass Kate Merlan und Jakub gemeinsam mit Freunden Karneval feiern. Haben sich die zwei etwa wieder vertragen? (Fotomontage) © Instagram/Juliano Fernandez

Kate Merlan hatte panische Angst vor den Dreharbeiten für „Prominent getrennt“

Obwohl das Ex-Paar in den Videoclips nicht gemeinsam auftaucht, lassen die Bilder vermuten, dass die zwei mit Freunden zusammen die Korken knallen lassen. Das wäre wohl vor der „Prominent getrennt“-Villa nicht möglich gewesen, denn da herrschte noch Eiszeit und Funkstille zwischen Kate und Jakub. Nachdem die zwei ihre Liebe bei „Temptation Island VIP“ erfolgreich auf die Probe gestellt hatten, gaben sie sich ganz romantisch und heimlich noch bei der Teilnahme das Ja-Wort. Nach nicht einmal einem Jahr zerbrach das Liebesglück allerdings – Grund dafür seien die anhaltenden Party-Eskapaden des Fußballers auf Mallorca gewesen. Ein verheirateter Mann habe nichts am Ballermann zu suchen, erklärte die enttäuschte Ehefrau nach der Trennung.

Als dann die Anfrage für „Prominent getrennt“ kam, habe das Tattoo-Model zunächst gezögert, verriet die 35-Jährige gegenüber Promiflash - zu frisch sei die Trennung zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gewesen. Obwohl Kate schon einiges an Reality-TV-Erfahrung mitbringt, habe sie vor dieser Teilnahme Sorge gehabt. „Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und hatte panische Angst, dass ich dort einen Nervenzusammenbruch bekomme“, gab die „Kampf der Realitystars“-Kandidatin weiter zu.