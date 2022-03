„In meinem privaten Umfeld ist was passiert“: Sophia Thiel nimmt sich eine Auszeit von Instagram

Sophia Thiel meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Followern. Die Fitness-Influencerin wird sich die nächsten Tage von Instagram komplett zurückziehen. Grund dafür seien private Schwierigkeiten.

Rosenheim - Erst vor knapp einem Jahr meldete sich Fitness-Influencerin Sophia Thiel auf den sozialen Netzwerken zurück. Nun scheint die 27-Jährige erneut für eine Zeit lang von der Bildfläche zu verschwinden. Auf Instagram offenbart sie, dass sie sich aus privaten Gründen eine Pause gönnen wird.

Sophia Thiel spricht auf Instagram offen über ihre Gefühle

Stolze 21 Monate bekam man von Sophia Thiel nichts zu hören - im Februar 2021 kehrte sie zurück auf Instagram und bestach mit einem extrem veränderten Content. Teilte sie zuvor ausschließlich Gym-Workouts, spricht sie seitdem auch über ihre mentale Verfassung.

Denn mit schwierigen Phasen im Leben umgehen zu können, das musste die hübsche Blondine erstmal lernen. Aus diesem Grund möchte sie ihren Followern nicht mehr länger etwas vormachen und spricht offen über über Momente, in denen es ihr nicht so gut geht.

Sophia Thiel zieht sich aus privaten Gründen zurück

So auch in ihrer kürzlich veröffentlichen Instagramstory. Darin informiert sie ihre Fans, dass sie in der nächsten Zeit erstmal nichts von ihr hören werden: „Bin die nächsten Tage offline. In meinem privaten Umfeld ist etwas passiert. Mir geht es gut. Ich melde mich in ein paar Tagen wieder“, so Sophia. Was genau passiert ist, lässt sie dabei erstmal offen.

