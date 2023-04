„Weine mich in den Schlaf“: Trennung von Peter hält Iris Klein nachts noch immer wach

Teilen

Obwohl es ihr jeden Tag ein bisschen besser geht, weint sich Iris Klein nach dem Trennungsdrama mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein noch manchmal in den Schlaf.

Ludwigshafen – Der Fremdgeh-Skandal bei den Kleins zieht große Kreise. Seit dem Dschungelcamp 2023 ist das Thema ein Medien-Dauerbrenner und die Spekulationen darüber, wer lügt und wer nicht, nimmt einfach kein Ende. Kein Wunder, dass das nicht spurlos an den Beteiligten vorbeigeht. Iris Klein (55), die Mama von Daniela Katzenberger (36), hat nicht nur die Gerüchteküche damals um eine mögliche Affäre ihres Mannes Peter Klein (55) befeuert und das Gerücht überhaupt in die Welt gesetzt, sondern ist seit Beginn des Dramas stets offen und ehrlich zu ihren Instagram-Followern.

Nun gibt die Wahlmallorquinerin zu, wie sehr ihr die Trennung doch noch zu schaffen macht. In ihrer Instagram-Story aus dem Garten ihrer Tochter Jenny Frankhauser (30) und ihrem Schwiegersohn Steffen König grüßt Iris ihre Fans und erklärt, dass es ihr jeden Tag ein bisschen besser gehe – auch wenn sie noch ein bisschen verquollen aussehe.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

„Gefühle kommen durch“: Iris Klein ist noch nicht über die Trennung hinweg

Auf ihr verquollenes Gesicht hätten sie auch bereits besorgte Fans angesprochen, erklärt Iris weiter und offenbart: „Das liegt daran, dass ich noch immer mit Schlafproblemen zu kämpfen habe und manchmal kommen da auch noch ein paar Gefühle durch“. Klein ist noch nicht über die Trennung nach 20 Ehejahren hinweg und gibt zu: „Und dann weine ich mich auch manchmal in den Schlaf und dann sieht man halt dementsprechend morgens aus.“

Obwohl es ihr jeden Tag ein bisschen besser geht, weint sich Iris Klein nach dem Trennungsdrama mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein noch manchmal in den Schlaf. (Fotomontage) © Instagram/Peter Klein & Instagram/Iris Klein

Anfang des Jahres warf Iris Klein ihrem Noch-Ehemann Peter Klein vor, er habe sie in Australien mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen, während beide als Dschungelcamp-Begleiter dort waren. Daraufhin entfachte eine öffentliche Schlammschlacht – und trotz kleiner Hoffnungsschimmer scheint noch kein Ende in Sicht. Obwohl Iris Anfang des Monats noch betonte, dass zwischen Peter und ihr nun das Kriegsbeil begraben sei und die zwei „die Friedenspfeife geraucht“ hätten, bezeichnete die einstige Dschungelkönigin ihren Verflossenen kurz darauf via Instagram wieder als notgeilen Dackel, Ehebrecher und Lügner. Bei all dem Chaos ist es wohl kein Wunder, dass die 55-Jährige nachts kein Auge zu bekommt.