„Abgase müssen raus“: Pietro Lombardis Freundin Laura-Maria pupst vor ihm

Laura-Maria zeigt weder vor Pietro Lombardi noch vor seinen 2 Millionen Followern eine Spur von Scham © Instagram/Laura-Maria Rypa & Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura-Maria Rypa zeigen auf Instagram auch die Momente, die andere verstecken würden. Und genau dafür lieben ihre Fans den DSDS-Sänger und die Influencerin. Selbst, wenn sie öffentlich übers Pupsen sprechen.

In seiner Instagram-Story hält Pietro Lombardi (30) die Handykamera auf seine Freundin. Entsetzt meint er: „Ganz kurz: Ich hab mal ne Frage. Was hast du gerade gemacht? Dreimal hintereinander?“ Laura-Maria (26) prustet los vor Lachen, haut auf den Tisch und hat Mühe, den Löffel Wackelpudding, den sie sich eben noch in den Mund geschoben hat, nicht wieder auszuspucken.

Laura-Maria lässt in Pietro Lombardis Instagram-Story einen fahren

„Abgase müssen halt auch mal raus“, meint die Influencerin trocken. Peinlich scheint ihr die Situation ganz und gar nicht zu sein - und das, obwohl zwei Millionen Menschen dem DSDS-Sänger auf Instagram folgen.

„Soll ich noch mal machen?“, scherzt die 26-Jährige. Doch Pietro Lombardi protestiert: „Ne, auf gar keinen Fall!“ Scheinbar lässt sie sich davon aber nicht abhalten. Man hört zwar nichts, doch Pietro Lombardi wirkt plötzlich entsetzt. Fassunglos meint er: „Was? Oh mein Gott!“

Pietro Lombardi kann drüber lachen

„Ich werd das drin lassen, ich hoffe, man hört es!“, droht er seiner Freundin. Doch die hat sich vor Lachen immer noch nicht eingekriegt. Etwas skurril vielleicht - doch ihre Fans sind immer wieder begeistert, dass die beiden so am Boden geblieben sind!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Pietro Lombardi seine neue Single. Seine Fans diskutieren über den Song. Die einen sind überzeugt, es wird der neue „Sommerhit“ - andere beklagen sich, „Hört sich alles gleich an“. Verwendete Quellen: Instagram/Pietro Lombardi