Sarah Engels begeht bei Edeka-Einkauf den „allerallergrößten Fehler, den man machen kann“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Promis haben im Supermarkt die gleichen Probleme wie Normalbürger: Sarah Engels unterlief jetzt bei Edeka ein großer Fehler, den viele kennen.

Köln - Auch als Promi braucht man einen vollen Kühlschrank. Und natürlich leisten sich die wenigsten Stars den Luxus, für sich einkaufen zu lassen. Deswegen zieht es auch viele der bekanntesten Menschen selbst in den Supermarkt. Legendär ist ja, dass Angela Merkel (69) in Berlin eine Lieblingsfiliale für die Lebensmittelversorgung hat. Cathy Hummels (35) gab unlängst zu, dass sie immer wieder Irritationen erntet, weil sie in den Discounter geht. Jetzt berichtete auch Sarah Engels (31) von ihrem privaten Einkauf – und vom vermeintlich größten Fehler, den man im Supermarkt machen kann.

Sarah Engels im Edeka: Sie begeht „den allerallergrößten Fehler, den man machen kann“

In ihrer Instagram-Story zeigt sie einen kurzen Clip, der am Kühlregal aufgenommen wurde, offenbar von ihrem Julian (30). Denn ihr Gatte redet aus dem Off mit ihr. „Schatz! Schaaatz! Sag mal den allerallergrößten Fehler, den man machen kann, wenn man einkaufen geht.“ Seine Sarah weiß gleich, was er meint. „Es war nicht meine Idee. Ja, mit Hunger einkaufen, Schatz! Das sollten wir nicht machen.“ Haben die beiden aber. Und zwar offenbar in einer Edeka-Filiale, darauf deuten die Produkte der Eigenmarke im Regal hin.

Welche Auswüchse das genommen hat, zeigt sich durch einen kurzen Schwenk der Handykamera. „Guck dir diesen Wagen wieder an“, meint Julian. Tatsächlich ist dieser schon randvoll mit Waren, die mutmaßlich auf keiner Einkaufsliste standen. Und die der hungrig grummelnde Bauch den beiden befohlen hat. Sarah Engels räumt ein: „Vor allen Dingen, wir haben noch nichts Wirkliches zum Essen gekauft.“ Also keine Grundnahrungsmittel, sondern nur unnötigen Kram.

Sarah Engels warnt ihre Fans davor, hungrig einkaufen zu gehen – und zeigt, wie es aussieht, wenn man das doch macht. © Sarah Engels/Instagram

Sarah Engels rät Fans davon ab, mit Hunger einkaufen zu gehen

„Leute – niemals mit Hunger einkaufen gehen!“, rät Engels dann auch ihren zahlreichen Followern via Text-Einblendung. „Wir wollten eigentlich nur kurz einkaufen, weil ich gleich ins Tonstudio gehe, und dann das ...“ Und noch während das Story-Fragment endet, nehmen die Dinge ihren Lauf: Sarah Engels hat leckere Snacks im Kühlregal entdeckt, die sie ihrem Julian zeigt. „Nein, die holen wir nicht“, weist Julian an. Doch man könnte fast wetten, dass auch die im Wagen gelandet sind. Und sie Nudeln oder Brot vergessen haben. Das alte Dilemma, hungrig einkaufen zu gehen, wer kennt es nicht? Eine Wiesn-Bedienung hat vor ihrem Oktoberfest-Einsatz einen netten Trick verraten, wie es besser geht. Sie schwört jedenfalls darauf. (lin)