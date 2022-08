Von „wie kann man nur so schön sein?“ bis „unnatürlich“: Danni Büchners Fans diskutieren neuen Look

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Danni Büchner sorgt mit ihren beiden letzten Selfies für Irritationen im Netz © Instagram: dannibuechner

Danni Büchner meldet sich nach einer kurzen Social-Media-Pause mit zwei Selfies bei ihren Followern zurück. Der Unterschied zwischen den beiden Bildern ist gewaltig. Im Netz entbrennt deshalb eine heiße Diskussion.

Mallorca - Für ein paar Tage war es ziemlich still auf ihrem Profil gewesen, dann meldete sich Danni Büchner (44) bei ihren Fans zurück. Sie habe eine Pause gebraucht, „auch von Instagram“, erklärte sie ihr Fernbleiben. Kein Wunder, denn kaum ist Danni wieder da, geht es auch schon los mit den Diskussionen unter ihren Posts.

Danni Büchner meldet sich nach Instagram-Pause zurück

Der Grund liegt in den beiden Selfies, die die Witwe von „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Jens Büchner (✝49) nach ihrer Rückkehr postete. Das erste zeigt Danni ganz natürlich, einige natürliche Rötungen im Gesicht und mit ein paar kleinen Lachfältchen.

Beim zweiten Bild ist davon plötzlich nichts mehr zu sehen. Mit makelloser Haut, die keine einzige Pore preisgibt, begrüßt die 44-Jährige ihre Follower. Von Falten gar keine Spur! Und schon geht das Danni-Büchner-Bashing in die nächste Runde.

Danni Büchners Look im Netz heiß diskutiert

Zwar hagelt es überwiegend Komplimente („Traumfrau“) für ihren Look, so wie „wie kann man nur so schön sein?“ oder „du siehst großartig“ aus, doch es gibt auch nicht wenige negative Stimmen. So kommentiert ein Follower: „Wenn man die letzten zwei Bilder vergleichen würde...Filter on working“, ein anderer schreibt „sehr schönes Bild, aber zu viel Filter benutzt“, denn ihm fehlt im neuen Bild „die Natürlichkeit.“ Denn Vorwurf, sie würde zu viele Filter verwenden und dadurch zu „unnatürlich“ wirken, muss sich Danni Büchner von einigen ihrer Fans gefallen lassen.

„Goodbye Deutschland“-Mutti Danni Büchner Millionärin? Sie protzt mit Louis-Vuitton-Sammlung Fotostrecke ansehen

Gerade erst erlebte sie auf Mallorca einen richtigen Fangirl-Moment, als Danni Büchner plötzlich auf Tim Wiese traf, seinerseits ehemaliger Fußball-Nationalspieler und Wrestler. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner