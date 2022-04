„Speck-Cut-Outs“: Evelyn Burdecki hadert mit ihrem ausgeschnittenen Outfit

Von: Sarah Wolzen

Evelyn Burdecki ist wegen der „Speck-Cut-Outs“ verunsichert © Instagram: evelyn_burdecki

Evelyn Burdecki ist verunsichert von ihrem neuen Outfit. Denn das hat einige tiefe Cut-Outs. Die Dschungelqueen fürchtet nun, dass die ihren „Speck“ zum Vorschein bringen.

Köln - Evelyn Burdecki (33) ist für ihre coolen Looks bekannt. Doch das Outfit, in dem sie sich in ihrer jüngsten Instagramstory vor dem Spiegel präsentiert, hat nicht sie selbst, sondern ihre Stylistin ihr ausgesucht. Und so ganz überzeugt ist die Dschungelkönigin davon noch nicht.

Evelyn Burdecki zeigt sich im Jeansoverall mit Cut-Outs

Zu sehen ist Evelyn Burdecki in einem fancy Jeansoverall. Und den zieren einige gerade sehr angesagte Cut-Outs.

Die Löcher an den Knien stören Evelyn nicht, die beiden seitlichen an der Hüfte umso mehr. Denn durch diese bahnt sich Evelyns Haut ihren Weg in die Freiheit.

Evelyn Burdecki unsicher wegen ihrer „Speck-Cut-Outs“

„Bei mir sind sie zu Speck-Cut-Outs geworden“ erklärt sie ihrer Community. Denn insbesondere beim Sitzen würden diese ziemlich betont. Aber wie man sie kennt, nimmt sie all das mit viel Humor.

Ob sie sich letztlich jedoch für ein anderes Outfit entschieden hat, verrät sie jedoch nicht. Zuletzt hatte Evelyn Burdecki für große Lacher gesorgt, als ihr in einer frisch renovierten Wohnung ein Smoothie um die Ohren flog. Verwendete Quellen: instagram.com/evelyn_burdecki