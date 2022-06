Instagram-Star: Die Geissens wollen Familienhund Maddox ganz groß rausbringen

Carmen Geiss will ihren Hund ganz groß rausbringen © Instagram/Carmen Geiss

Die Geiss Familie ist nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf Social Media sehr erfolgreich. Jetzt wird auch noch ein anderes Mitglied der Familie zum Influencer.

Na, wer schaut denn da so süß in die Kamera? Das neue Mitglied was jetzt ins Fernsehen kommt schaut ein wenig anders aus als der Rest der Familie Geiss. Tochter Davina hält stolz den Vierbeiner Maddox in die Kamera. Der Yorkshire Terrier ist jetzt 14 Jahre alt und wird im November 15, erklärt sie. Abgesehen davon, dass er altersbedingt seine Sehschwäche verliert, ist er wohl noch super fit.

Davina verrät jetzt, warum sie besonders stolz auf ihren kleinen Freund ist. Maddox hat innerhalb von 24 Stunden, 2000 Follower bei Instagram erhalten. Anscheinend steht auch ihm eine große Social-Media-Karriere bevor. Davina sagt:“ Das macht er wirklich super und wir werden sehen wie das auf Instagram sein wird.“ Wer sonst noch nicht genug von Maddox bekommen kann, sieht ihn auch hier und da mal vor der großen Kamera für RTL 2.

Maddox auf Instagram

Auf Instagram kann man bei @maddoxgeiss vor allem lustige Schnappschüsse von dem Terrier, aber auch von der ganzen Familie erblicken. Eins zeigt den Hund beim Bootsfahren, ein anders zeigt ihn gemeinsam mit Carmen Geiss auf dem Boot. Auch gemeinsam mit Davina wird ein Bild im Auto gepostet.