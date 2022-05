Ex-GNTM-Kandidatin Viola zeigt sich mit neuem Look: „Haare und Augenbrauen sind nun blond“

GNTM-Star Viola hat sich ihre Haare, sowie ihre Augenbrauen blond gefärbt © Screenshot/Instagram/viola.gntm22.official

Auf Instagram sorgte Viola kürzlich für eine große Überraschung. Die ehemalige „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin wagte einen neuen Look. Das Model hat sich Haare, sowie Augenbrauen blond gefärbt.

Bremen - Mit ihrer Teilnahme an der beliebten ProSieben-Show „Germanys Next Topmodel“ (GNTM) wurde Viola (21) in ganz Deutschland bekannt. Die Bremerin musste das Format zwar in Folge zehn verlassen, doch ihrem Erfolg tat dies keinen Abbruch. Nun überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Look.

GNTM: Viola musste in Folge zehn die Modelshow verlassen

Ihre Zeit bei GNTM schien unter keinem guten Stern zu stehen - Viola ergatterte nicht nur keinen einzigen Job, sondern wurde in der zehnten Folge auch noch von Heidi Klum rausgewählt. Doch die 21-Jährige stellte dennoch unter Beweis, dass sie im Beruf des Models richtig ist und ergatterte kurz nach ihrem Rauswurf einen Job bei keinem geringeren als Stardesigner Jean Paul Gaultier.

Bereits bei ihrem ersten Auftritt in der Modelshow stach Viola aus der Menge heraus - besonders ihr knallpinker Vokuhila trug damals dazu bei. Doch diese Zeiten scheinen nun vorbei zu sein. Denn ganz zur Überraschung ihrer Fans, trägt sie ihre Haare, sowie ihre Augenbrauen nun Blond.

„Ich war beim Friseur. Meine Haare und Augenbrauen sind nun blond“, kommentiert sie ihren neuen Look in ihrer Instagram-Story. Dabei grinst sie in die Kamera und ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Doch am Schnitt scheint sich dabei nicht viel getan zu haben - noch immer ziert ihr Kopf ein Vokuhila.

Ob die neue Haarfarbe auch bei den Designern gut ankommen wird? Das scheint Viola vorerst egal zu sein, denn die ehemalige GNTM-Kandidatin enthüllte kürzlich, dass sie nicht mehr als Model, sondern in der Obdachlosenhilfe arbeiten möchte. Verwendete Quellen: Instagram.com/viola.gntm22.official