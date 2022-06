„Frau Holle auf Ecstasy“: Daniela Katzenbergers Kissen über Nacht in Einzelteile zerfetzt auf Terrasse verteilt

Von: Julia Hanigk

Daniela Katzenberger wacht zu einer bösen Überraschung auf. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/danielakatzenberger und iris_klein_mama_

Daniela Katzenberger ist gerade zu Besuch bei ihrer Mutter und entspannt dort im Bikini auf einigen Kissen auf der Terrasse. Am nächsten Morgen die böse Überraschung: Die Schaumstoff-Füllung liegt überall verteilt. Die Hunde haben es zerfetzt.

Mallorca - Daniela Katzenberger (35; alles zu Daniela Katzenbergers Sendung) ist mit Töchterchen Sophia (6) gerade zu Besuch bei Mama Iris Klein (55). Gemeinsam machten sie einen Ausflug, dann veröffentlichten Daniela und Iris Bilder, wie die „Katze“ entspannt. Auf der Terrasse im Bikini und mit einigen Kissen gönnt sich die Kult-Blondine ein Nickerchen. Am nächsten Morgen ist ihre weiche Unterlage aber plötzlich nicht mehr auf der Sitzgelegenheit, sondern zum Schrecken aller in tausend Einzelteilen über die gesamte Terrasse verteilt.

Daniela Katzenberger traut ihren Augen nicht: Ihr Kissen liegt morgens zerfetzt auf der Terrasse

Vor dem Haus liegt der Bezug, auf der Hausterrasse liegt überall die bunte Füllung verteilt. „Ich glaube, das Kissen hat ohne dich Party gemacht, Mama“, sagt Katzenberger, während sie in Flip-Flops durch die Schaumstoff-Überreste geht. „Oh mein Gott!“ und „Oh fuck!“, ruft Daniela Katzenberger in ihrer Instagramstory, als sie die Verwüstung sieht. „Ist das ein Kissen nur?“, fragt sie ungläubig nach.

„Kissenschlacht mal anders“, sagt Daniela Katzenberger fassungslos und fügt filmend hinzu: „Wie Frau Holle auf Ecstasy!“ Die Übeltäter sind allerdings schnell gefunden: Die beiden Familienhunde haben über Nacht das Kissen zerfetzt und für die Verwüstung mit der Schaumstoff-Füllung gesorgt.

Sich keiner Schuld bewusst, liegen die beiden Hunde seelenruhig draußen vor der Tür, inmitten des Durcheinanders. „Sie weiß ganz genau, was sie angestellt hat“, so Iris Klein. Und weiter: „Zwei Wochen ging es jetzt gut, zwei Wochen haben sie nichts gemacht“.

Daniela Katzenberger fügt lachend hinzu, als sie den Hundeblick sieht: „Wie Lucas, wenn er das Nutellaglas unterm Bett versteckt und ich ihn dann frage: ‚Schatz, wo ist das Nutella?‘“ Der Humor ist der Familie Katzenberger also trotzdem nicht verloren gegangen, auch wenn das Aufräumen jetzt wohl etwas Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

In ihrem Podcast mit Mann Lucas Cordalis (54) sprach Daniela Katzenberger jüngst über die Zeit während des Corona-Lockdowns. Um ab und an etwas Abstand zu bekommen, floh die Katze immer mal wieder ins Badezimmer. „Mein bester Freund war das Scheißhaus“, so Daniela Katzenberger. Verwendete Quellen: instagram.com/danielakatzenberger; instagram.com/iris_klein_mama_