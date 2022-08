„Intensive Gespräche“: Prinz Andrew macht sich bei Queen Elizabeth II. breit

Besucher auf Balmoral

+ © ZUMA Press/Imago & Chris Bacon/dpa Prinz Andrew versuchte offenbar drei Tage lang im Gespräch mit Queen Elizabeth auf Balmoral eine neue Position für sich zu finden (Fotomontage). © ZUMA Press/Imago & Chris Bacon/dpa

Eigentlich soll sich Queen Elizabeth auf ihrem Landsitz von den jüngsten Strapazen erholen. Doch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew versucht die Gunst der Stunde für sich zu nutzen. Er tauchte als erster Besucher auf Balmoral auf und will sich wieder in Stellung bringen, verrät ein Insider.

Aberdeenshire – Traditionell verbringt Queen Elizabeth II. (96) ihre Sommerferien auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral. In den Highlands tankt die Monarchin nach einem kräftezehrenden Jahr voller Krankenhausaufenthalten und Ausnahmezuständen wie den Jubiläumsfeierlichkeiten Ruhe und Kraft. Regelmäßig verbringen auch Familienmitglieder und nahe Freunde ein paar Tage bei der Regentin.

Prinz Andrew soll bisher der einzige Besucher in diesem Monat auf Balmoral gewesen sein

Nun behaupten königsnahe Quellen in der britischen „Dailymail“, der erste Besucher in diesem Jahr sei der Duke of York (62), der seiner Ämter für unwürdig befundene Sohn der Queen, gewesen. Prinz Andrew suche verzweifelt eine neue Position, um seinen Lebensabend zu verbringen, nachdem er mit einem unrühmlichen Vergleich im Missbrauchsskandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (66, † 2019) davongekommen sei, heißt es. „Er weiß, dass er seine Mutter schwer enttäuscht hat, will aber einen Weg zurück“, verrät ein Insider.

+ Queen Elizabeth setzte sich durch und holte sich Prinz Andrew bei Prinz Philips Gedenkfeier als Begleiter an ihre Seite. Noch zahlt die öffentliche Hand hohe Summen für Andrews Sicherheit. © Richard Pohle/dpa

Ein Freund des zweitgeborenen Sohnes der Regentin sagte der „Sun“: „Er [Prinz Andrew] weiß, dass er nicht den Rest seiner Tage in der Royal Lodge in Windsor verbringen kann, um mit seinen Hunden spazieren zu gehen und zu reiten“. Er versuche herauszufinden, was er mit seinem Leben anfangen könne. Im größeren Familienkreis gab es offenbar erbitterte Diskussionen, bei denen sich sowohl Prinz Charles (73) als auch Prinz William (40) eindeutig gegen eine royale Rückkehr ausgesprochen hatten.

Statt sich zu erholen, muss sich die Monarchin nun um Prinz Andrews Belange kümmern

Als Staatsoberhaupt hatte Queen Elizabeth Wochen zuvor den Antrag ihres dritten Kindes auf Wiedereinsetzung in seine königlichen Ämter abgelehnt, doch laut „Sun on Sunday“ wolle er jetzt eine neue Position. Als wohlwollende Geste hatte die angeschlagene Regentin Andrew als menschliche und physische Stütze bei Prinz Philips (99, † 2021) Gedenkfeier im April als Begleiter an ihre Seite genommen. Überstrapaziert er jetzt die Gutmütigkeit seiner Mutter?

Andrews königliche und militärische Karriere endete in Ungnade, nachdem er gezwungen war, in einem außergerichtlichen Vergleich Millionen von Pfund an seine Anklägerin Virginia Giuffre (39) zu zahlen. Sie behauptete, er habe sie im Jahr 2001, als sie 17 Jahre alt war, dreimal sexuell missbraucht, nachdem sie von dem pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein verschleppt worden war. Andrew hatte stets alle Anschuldigungen von sich gewiesen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thesun.co.uk