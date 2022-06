„Interessiert niemanden“: Frustration bei Helene-Fischer-Fans steigt – seit Monaten unpersönliche Nachrichten

Von: Jonas Erbas

Um Helene Fischer ist es in den vergangenen Monaten recht still geworden. Auf Instagram postet lediglich ihr Team neue Beiträge – das sorgt bei einigen Fans für Missmut (Fotomontage) © Britta Pedersen/dpa

Um Helene Fischer ist es in den vergangenen Monaten recht still geworden. Dabei vermissen ihre Fans die Schlagerqueen sehnlichst. Umso größer ist da der Ärger darüber, dass die 37-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen nicht einmal mehr persönlich postet – das übernimmt seit einer Weile ausschließlich ihr Team...

München - Für Helene Fischer (alle News zur Schlagerqueen) geht es schon sehr bald wieder auf die große Bühne: Am 20. August spielt die Schlagerqueen in München ihr exklusives Deutschlandkonzert 2022, bevor dann kommenden März ihre eigentliche Tour zu „Rausch“ folgt. Doch die 37-Jährige scheint ihre kleine Auszeit derzeit noch in vollen Zügen zu genießen – manch ein Fan fühlt sich deswegen vernachlässigt...

Helene-Fischer-Fans frustriert – statt der Schlagerqueen meldet sich wieder nur ihr Team

Seit Monaten ist es still auf Helene Fischers Social-Media-Accounts, lediglich hier und da postet das Team der Schlagersängerin (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) mehr oder weniger belanglose Beiträge, die etwa bei Instagram zwar ausgiebig kommentiert werden, jedoch gleichzeitig vom Frust einiger ihrer rund 924.000 Follower zeugen. Dass die „Atemlos durch die Nacht“-Sängerin schon lange nichts mehr von sich hat hören lassen, kommt bei ihrer Fangemeinde nicht gerade gut an.

Helene Fischer ist seit Monaten nicht mehr in den sozialen Netzwerken aktiv – das frustriert viele ihrer Fans © Screenshot/Instagram/Helene Fischer

„Lasst diese Postings“, forderte deshalb ein enttäuschter Fan von Team Helene bei Instagram und erklärte: „Grundsätzlich interessiert es wirklich niemanden. Dann lieber warten, bis sie [Helene Fischer; Anm.d.Red.] selber wieder on air ist.“ Mit dieser Meinung ist der Follower keineswegs allein: Neben reichlich Zuspruch auf den Kommentar („Genau so ist es“, „Hast recht, finde ich eher nervig“) sind auch in anderen Beiträgen Aussagen wie „Team Helene hat einfach Langeweile“ oder „Wenigstens irgendjemand kümmert sich um uns“ zu lesen – Begeisterung klingt definitiv anders.

Helene Fischer in verdienter Auszeit – Schlagerqueen hat sich zurückgezogen, bevor es bald wieder losgeht

Dabei sollte allerdings Helene Fischers persönliche Situation nicht außer Acht gelassen werden: Der Frust ihrer Fans ist zwar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, angesichts der Tatsache, dass die Schlagerqueen (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) erst jüngst Mama geworden ist, derzeit ihr privates Glück genießen möchte und im kommenden Jahr zudem etliche Auftritte vor sich hat, ist ihre kleine Auszeit mehr als angebracht.

Ein Fan zeigt dafür dann auch tatsächlich Verständnis: „Bis bald, im August, bis dahin bleib du und deine Familie gesund“, wünscht ihr etwa ein Follower, der bereits auf das Megakonzert auf dem Münchner Messegelände hinfiebert. Weitaus weniger begeistert zeigte sich jüngst übrigens eine Schlagerkollegin der 37-Jährige: In einem Interview stellte sich Beatrice Egli gegen die andauernden Helene-Fischer-Vergleiche, mit denen sie und andere Künstlerinnen zu kämpfen haben. Verwendete Quellen: instagram.com/helenefischer