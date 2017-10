Tom Petty schrieb Musikgeschichte mit Hits wie „Into the great wide Open“, „Free fallin’“ und „Learning to fly“.

Vergangene Woche spielte er sein letztes Konzert mit den Heartbreakers. Jetzt ist Tom Petty im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Unser Nachruf:

München – Jetzt sind mehr Traveling Wilburys im Himmel als auf der Erde. Von 1988 bis 1990 war Tom Petty Mitglied der fidelsten Supergroup der Rockgeschichte. Gemeinsam mit George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison und „Mr. ELO“ Jeff Lynne nahm Petty grandiose handgemachte Songs wie „Handle with Care“ auf, die bis heute jede gut gepflegte Rock-Playlist auf Spotify schmücken. Orbison starb bereits 1988, Harrison 2001. Und nun ist ihnen der jüngste Wilbury gefolgt. Tom Petty wurde nur 66 Jahre alt. Er hatte in seinem Haus in Malibu einen Herzstillstand erlitten. Nachdem keine Gehirntätigkeit mehr festzustellen war, ließ seine Familie im Santa Monica Hospital die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen.

„Er starb friedlich im Kreise seiner Freunde, Familie und Bandkollegen“, gab Pettys Manager Tony Dimitriades bekannt. Und die Musikwelt trauert einmal mehr um einen ihrer Allerbesten. „Er war ein großer Performer, ein Freund, den ich nie vergessen werde“, ließ Bob Dylan mitteilen. Paul McCartney twitterte bereits, als zwischenzeitlich noch unklar war, in welchem Zustand sich Petty befindet: „Ich schicke meine Liebe an Tom Petty und seine Familie in dieser schweren Zeit.“ Coldplay spielten auf einem Konzert in Portland zum Abschied spontan Pettys „Free fallin’“.

„American Girl“ war der letzte Song, den Petty live auf einer Bühne gesungen hat

Bekannt geworden waren Tom Petty und seine Band, die Heartbreakers – die erst am 25. September in Hollywood ihr letztes gemeinsames Konzert gaben – ab 1977, als aufsässiger Mix aus Rock und Punk, mit Hits wie „American Girl“ (nunmehr das letzte Lied, das Tom Petty live auf einer Bühne sang) oder „Refugee“. Eine Band zu gründen – davon hatte der Junge aus Florida geträumt, seit er die Beatles 1964 in der „Ed Sullivan Show“ auf CBS gesehen hatte: „Das sah nach einer Menge Spaß aus. Und ich wusste, das kann ich auch.“ Mit 17 verließ er die Highschool, um Bass in seiner ersten Band Mudcrutch zu spielen, aus denen später die Heartbreakers wurden.

Ein Vierteljahrhundert nach dem legendären TV-Auftritt der Fab Four feierte Tom Petty ausgerechnet im Umfeld eines Ex-Beatles seine größten Erfolge. Jeff Lynne hatte damals genug von ELO, von Geigen und Celli, und bastelte an seiner Karriere als Produzent. Seinem Spezi George Harrison hatte er 1987 mit dem Album „Cloud Nine“ bereits zu einem Mega-Comeback verholfen. Man kannte sich, man mochte sich, Harrison hatte in Bob Dylans Studio aufgenommen. Später holte der Ex-Beatle in Pettys Haus eine Gitarre ab, die er dort irgendwann vergessen hatte, und lud ihn ins Studio ein. Und alle miteinander bewunderten sie den großen alten Crooner Roy Orbison, der damit auch ins Boot kam.

„Hypnotic Eye“ eroberte 2014 Platz 1 der US-Charts

So entstanden die Traveling Wilburys, die mit Künstlernamen wie „Nelson Wilbury“ (Harrison), „Lucky Wilbury“ (Dylan) und „Muddy Wilbury“ (Petty) ihren Schabernack trieben. Nach dem Über-Album „Vol. 1“ und Orbisons frühem Tod war die Gaudi eigentlich vorbei. Doch mit „Vol. 3“ (der Verbleib von „Vol. 2“ ist bis heute ungeklärt) brachten die restlichen Wilburys 1990 eine zweite und ebenso famose Platte heraus. In dieser Zeit entstanden gemeinsam mit Lynne auch Pettys Meisterwerke „Full Moon Fever“ und „Into the great wide Open“, mit Welthits wie „Free fallin’“, „I won’t back down“ oder „Learning to fly“.

Spätestens danach gehörte Petty zu den Superstars. Er spielte auf der Gedenkfeier zu 9/11 und beim Abschiedskonzert für George Harrison. 2014 folgte eine späte Ehre: „Hypnotic Eye“, das dreizehnte Studioalbum der Heartbreakers, schaffte es erstmals auf Platz 1 der US-Charts. Die aktuelle Tour sollte die letzte sein. „Wir sind jetzt alle weit in den Sechzigern. Und wir wissen, dass unsere Zeit endlich ist“, hatte Tom Petty, der Ehefrau Dana und zwei Kinder aus erster Ehe hinterlässt, davor erklärt. Drei Wilburys sind nun im Himmel – für Spaß und gute Musik dürfte dort oben ausreichend gesorgt sein. Gute Reise, Tom, und bitte richte George und Roy Grüße aus!