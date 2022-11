„Inzest“-Fotos mit Mama: Das sagt Leni Klum zur Kritik wegen ihres Fotoshootings mit Heidi Klum

Mit ihrer Mutter Heidi ließ sich Leni Klum Anfang Oktober in Unterwäsche fotografieren. Dafür musste das junge Nachwuchsmodel heftige Kritik einstecken. Kritik, die sie anscheinend überhaupt nicht interessiert.

Los Angeles - Heidi Klum (49) ist ein weltweit bekanntes Model. Jetzt tritt Tochter Leni (18) in die Fußstapfen ihrer Mama. Neben vielen Shootings für bekannte Marken wie beispielsweise Dior, ließ sich die 18-Jährige vor wenigen Wochen gemeinsam mit ihrer Mama für die Unterwäschemarke Intmissimi ablichten.

Das sagt Leni Klum zur Kritik wegen ihres Fotoshootings mit Heidi Klum

Gemeinsam mit seiner Mutter in Unterwäsche zu tanzen, steht wohl bei den wenigsten Menschen auf der To-do-Liste. Leni und Heidi Klum haben damit allerdings kein Problem, dafür aber viele ihrer Fans. Im Netz tummeln sich seit dem Shooting fiese Kommentare, die auf „Inzest“ hinwiesen. Viele Follower finden die Kampagne „seltsam“ oder sogar „verstörend“.

Leni und Heidi Klum tanzen für Werbekampagne zusammen in Unterwäsche vor der Kamera © Instagram/leniklum & Intimissimi

Solche Anmerkungen rasen allerdings an Leni vorbei: „Ich bin insgesamt glücklich mit der Werbekampagne und ich hatte einen tollen Tag mit meiner Mama. Ich finde, die Fotos sind großartig geworden – und wir hatten eine tolle Zeit“, sagt die Klum-Tochter. Die gehässigen Kommentare im Netz scheint das junge Nachwuchsmodel nicht an sich ranzulassen - Ganz die Mama also.

Leni Klum lässt Hasskommentare nicht an sich ran

Hasskommentare sind Leni nämlich völlig egal: „Ich gucke mir die ehrlich gesagt nicht an. Wenn ich mir die nicht angucke, muss ich denen keine Aufmerksamkeit schenken. Also weiß ich gar nicht, was da geschrieben wird“, erklärt sie weiter. Eine gute Einstellung, die sie auf jeden Fall beibehalten sollte. Allzu viel Hass gibt es auf dem Instagram-Kanal der 18-Jährigen zum Glück nicht.

An Halloween sorgte Heidi Klum mit ihrem Kostüm erneut für Aufschrei im Netz. Sie verkleidete sich als Wurm und spaltete mit dem Look die Meinung ihrer Fans. Viele fanden die Idee „genial“, andere eher „eklig“. Verwendete Quellen: rtl.de & Instagram/leniklum & Instagram/heidiklum