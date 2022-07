Inzest-Vorwürfe: Ricky Martin weist Anschuldigungen zurück

Von: Lisa Klugmayer

Ricky Martin soll nicht nur gegenüber einer ehemaligen Affäre gewalttätig geworden sein. Diese Affäre soll auch noch sein Neffe gewesen sein. Ricky Martin und sein Anwalt weißen diese Inzest-Vorwürfe entschieden zurück. © IMAGO/Manfred Segerer

Ricky Martin soll nicht nur gegenüber einer ehemaligen Affäre gewalttätig geworden sein. Diese Affäre soll auch noch sein Neffe gewesen sein. Ricky Martin und sein Anwalt weisen diese Inzest-Vorwürfe entschieden zurück.

Puerto Rico - Ricky Martin soll einer ehemaligen Affäre gegenüber gewalttätig geworden sein, deswegen wurde Anfang des Montas eine einstweilige Verfügung gegen den Musiker erlassen. Nun bringt sein Bruder weitere Details ans Licht: Die Affäre soll Ricky Martin nämlich mit seinem Neffen gehabt haben.

Beziehung zu seinem Neffen? Der Bruder von Ricky Martin packt aus

Die Identität von Ricky Martins angeblicher Affäre war bis vor kurzem noch unbekannt. Nur die Dauer der außerehelichen Beziehung war bekannt: Sieben Monate lang soll der Musiker seinen Ehemann Jwan Yosef betrogen haben. Vor zwei Monaten soll es dann zur Trennung gekommen sein.

Jwan Yosef und Ricky Martin in Cannes © IMAGO / Starface

Sein Bruder, Eric Martin, behauptet nun, dass er nicht nur eine Affäre hatte, sondern eine Affäre mit seinem Neffen. Wie man sich denken kann, sehen die Behörden in Puerto Rico Inzest gar nicht gerne und so drohen dem Musiker bei einer tatsächlichen Verurteilung jetzt 50 Jahre Haft. Am 21. Juli 2022 soll der Fall vor Gericht kommen.

Inzest-Vorwürfe: Ricky Martin weist Anschuldigungen zurück

Der Anwalt von Ricky Martin erklärt nun dem US-Magazin „People“: „Leider hat die Person, die dies behauptet, mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen“. Außerdem lässt er wissen: „Ricky Martin war natürlich nie in eine sexuelle oder romantische Beziehung mit seinem Neffen verwickelt – und würde es auch nie sein“.

Auch Ricky Martin selbst meldet sich nun zu Wort. Via Twitter lässt er wissen, dass die einstweilige Verfügung „auf völlig falschen Anschuldigungen“ basiere. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele, könne er jedoch „zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierten Aussagen machen“. Verwendete Quellen: El Vocero, People