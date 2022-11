Zur Rente selbst beschenkt: Ireen Sheer hat sich ein Motorboot gekauft

Ireen Sheer scheint auch im Alter noch Großes vorzuhaben. Die Schlagermusikerin hat sich zur Rente selbst ein Motorboot geschenkt. (Fotomontage) © IMAGO/Design Pics & IMAGO/Eibner

Ireen Sheer scheint auch im Alter noch Großes vorzuhaben. Die Schlagermusikerin hat sich zur Rente selbst ein Motorboot geschenkt.

Berlin – Ireen Sheer (73) ist eine absolute Ikone des deutschen Schlagers. Die gebürtige Britin ist schon seit Jahrzehnten im Showgeschäft unterwegs — kein Wunder also, dass sie sich so langsam auch auf ihren wohl verdienten Ruhestand freut. Doch von tatsächlicher „Ruhe“ träumt Ireen Sheer offenbar nicht, wenn sie an ihre Rente denkt. Stattdessen gönnte sich die Sängerin kurzerhand ein Motorboot, mit dem sie ihre freie Zeit in Zukunft abenteuerlich gestalten will. Wie sie in einem neuen Interview verriet, soll bereits in einigen Monaten endgültig Schluss mit der Schlagerkarriere sein. Mit ihrem Mann Klaus will Ireen dann die Gewässer unsicher machen.

Schon früher waren Ireen und Klaus des öfteren gemeinsam schippern. Damals besaß das Ehepaar allerdings ein Segelboot. An ihrem neuen Wohnort Berlin stellte sich das als eher unpraktisch heraus. Deshalb beschlossen die beiden jetzt, auf ein rein benzinbetriebenes Wasserfahrzeug umzusteigen. Auf diese Weise, so Sheer, sei die Zeit auf dem Boot einfach stressfreier.

Sängerin Ireen Sheer während der Aufzeichnung der MDR - Fernsehshow „Die große Show zum Muttertag“ © IMAGO / STAR-MEDIA

Ireen Sheer und ihr Ehemann Klaus befahren die Flüsse rund um Berlin mit ihrem Motorboot

„Wir haben ein Motorboot gekauft. Wir waren früher Segler, aber in den Gewässern um Berlin gibt es auch viele Brücken und da muss man immer wieder den Mast einklappen, also haben wir gesagt: ‚Wir nehmen ein Motorboot‘. Das war ein langersehnter Traum und das wollen wir richtig auskosten“, verriet Ireen Sheer im Interview mit „Meine Schlagerwelt“. Doch Ireen und Klaus wollen ihr neues Gefährt nicht nur in der deutschen Hauptstadt austesten.

Nach ihrem letzten Auftritt bei Florian Silbereisen (41) im Januar 2023 will Ireen Sheer mit ihrem Gatten nach Südafrika reisen, wo die beiden zwei Monate auf ihrem Boot verbringen werden. Dort wird Ireen außerdem kurz aus dem Ruhestand zurückkehren, um einen Auftritt für eine Wohltätigkeitsorganisation zu absolvieren. Trotz Rente hat die Schlagerlegende also noch ordentlich Energie.