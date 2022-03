„Irgendeine Rotze über mich“: Danni Bücher kocht vor Wut wegen der Gerüchte um neuen Lover

Von: Claire Weiss

Erst seit wenigen Wochen ist Danni Büchner von Sohel Abdoul Khanzadeh getrennt. Und doch kursieren bereits neue Gerüchte, um das Liebesleben der „Goodbye Deustchland“-Auswanderin. Die Fünfach-Mama ist genervt und lässt ihren Frust auf Instagram raus.

Bahnt sich bei Danni Büchner (44) etwa eine neue Romanze an? Glaubt man neusten Medienberichten, so ist zumindest Nelson Mendes nicht abgeneigt. In einem Interview bestätigte er kürzlich: „Danni ist eine starke und hübsche Frau. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen.“ Und brachte damit die Gerüchteküche damit ordentlich zum Brodeln, wie tz.de berichtet.

Danni Büchner ist von den neuen Gerüchten genervt

„Leute, ich glaube, dass wir gerade sehr viel schlimmere Probleme haben auf dieser Welt, als einer scheiß beschissenen Zeitung zu glauben, wie wieder irgendeine Rotze über mich schreibt“, beginnt Danni Büchner ihre Instagram-Story am 28. Februar bereits völlig aufgebracht.

„Das nervt mich! Und es nervt mich auch, wenn dumme, unterbelichtete Menschen ihre Kommentare abgeben, zu etwas, wovon sie gar keine Ahnung haben“, regt sie sich weiter auf. Sie stellt klar: Weder ist sie in einer Beziehung, noch möchte sie in einer sein, noch flirte sie aktuell mit irgendjemandem.

Bereut Danni Büchner die Beziehung zu Sohel?

Dass es in ihrem „bekloppten Liebesleben“ überhaupt so weit gekommen ist, bereut Danni Büchner mittlerweile selbst. Könnte sie die Zeit zurückdrehen, so ist sie sicher, hätten einige Typen gar nicht erst eine Chance bei ihr!

Und während Danni Büchner ihre Instagram-Story aufnimmt und sich aufregt, sitzen ihre Kinder mit im Auto. Erst kürzlich bat sie ihre Follower um Erziehungstipps. Ihr jüngster, Diego sei zurzeit nämlich ziemlich bockig.

