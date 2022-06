Trotz TV-Karriere: Iris Abel geht einem normalen Vollzeit-Job nach

Iris Abel lernte Uwe bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben © Instagram/Iris Abel

Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst: Iris Abel geht neben ihrer TV-Karriere einem normalen Job nach. Die Prominente bleibt trotz ihres Promi-Status bodenständig.

Dötlingen – Iris Abel (53) ist aktuell in der Reality-TV-Show „Club der guten Laune“ zu sehen. In dem TV-Format von Sat 1. ist sie derzeit ohne ihren Ehemann, den Schweinebauern Uwe Abel (52), mit dem sie seit 2013 glücklich verheiratet ist, dabei. Die einstige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin gab jetzt bekannt, dass sie trotz ihrer TV-Karriere eine normale Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst habe.



In einem Interview mit „FOCUS Online“ verriet der TV-Star jetzt unter anderem das Geheimnis hinter ihrer erfolgreichen Ehe und sprach auch über den Vollzeit-Job, dem sie trotz ihrer TV-Karriere nachgeht. Über ihr Ehegeheimnis erzählte die Prominente: „Bei Uwe und mir wird es nie langweilig. Wir haben den gleichen Humor und können uns beide zum Lachen, aber auch auf die Palme bringen. Wir sind beide sehr dickköpfig, aber die Mischung aus allem passt sehr gut bei uns.”

Auf die Frage, was ihre Pläne für die kommenden Wochen und Monate sei, antwortete sie: „Ich habe eine Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst. Für ‚Club der guten Laune‘ ist ein Großteil meines Jahresurlaubs draufgegangen. Da wir zu der Zeit einen Personalengpass hatten, bin ich sehr froh, dass mir mein Arbeitgeber das dennoch ermöglicht hat.“ Scheint ganz so, als ob der Star trotzt ihrer Karriere im TV bodenständig bleibt und einen normalen Vollzeit-Job zu schätzen weiß!

Der Tierliebhaberin scheint ein Vollzeit-Job neben ihrer TV-Karriere vor allem auch deshalb wichtig zu sein, weil sie schon immer auf eigenen Füßen stehen wollte. „Nein, ich bin so erzogen worden, eine Ausbildung zu machen und damit auf eigenen Füßen zu stehen“, enthüllte die Landwirtin. Ihre Jobs im Fernsehen würde sie dabei eher als ein Hobby betrachten: „Ich hab‘ mein Leben und meinen Job. Das Fernsehen macht zwar unheimlich Spaß, aber ich betrachte es dennoch eher als Hobby.“