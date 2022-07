Nach Todesdrama: „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel macht Uwe emotionale Liebeserklärung

Iris Abel hat auf Instagram mehr als 37.000 Follower, die sie auf dem Laufenden hält © Instagram/Iris Abel

Iris Abel teilt nach dem Tod eines geliebten Familienmitglieds bewegende Zeilen auf ihrem Instagram-Account. Ehemann Uwe sei das „Kostbarste“ in ihrem Leben.

Diese Worte gehen unter die Haut! Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Iris Abel (54) schüttet den Followern auf Instagram ihr Herz aus und spricht über einen tragischen Todesfall in ihrer Familie. „Wenn der Tod wieder in deiner Familie und vor allem in deiner Generation ankommt, sieht man, wie zerbrechlich ein Leben ist und ich stelle mir die Frage, wie lange ich vielleicht noch lebe“, beginnt die Ehefrau von Landwirt Uwe Abel (55) ihren emotionalen Post. „Falle ich irgendwann einmal tot um oder steht mir ein langer Leidensweg bevor oder verrotte ich in einem Altenheim, wo sich niemand um mich kümmert?“ Ihre schwermütige Botschaft unterstrich sie mit einem komplett schwarzen Bild.

Genauere Informationen zu dem Todesfall offenbart Iris Abel nicht. Mit dem Hashtag #cancer deutet sie jedoch an, den geliebten Menschen an Krebs verloren zu haben. Weitere Hashtags wie #fassungslos, #warum und #vielzufrüh machen deutlich, wie schwer sie der Tod des Familienmitglieds mitnimmt. „Die Generation vor uns haben wir an Krebs, ALS, Herzinfarkt, Sekundentot und Selbstmord verloren und teilweise über unendlich schlimme Leidenswege begleiten müssen. Und wir mussten stark bleiben. Nun beginnt der Albtraum erneut“, fügt die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin hinzu.

Iris Abel über Ehemann Uwe: „Ohne ihn könnte ich nicht leben“

Der Trauerfall habe ihr klargemacht, was wirklich im Leben zählt. Umso bewegender fällt die Liebeserklärung aus, die Iris Abel an ihren Mann richtet. „Es zeigt mir wieder einmal deutlich, dass Uwe für mich das Kostbarste im Leben ist, was ich habe und ich den Wunsch habe, mit ihm in Frieden halbwegs gesund alt werden zu dürfen. Denn ohne ihn könnte ich nicht leben“, lauten die rührenden Zeilen der Reality-TV-Teilnehmerin.

Trotz des schmerzhaften Verlustes versucht Iris, dankbar für alle positiven Dinge in ihrem Leben zu sein und nach vorne zu blicken. „Mein Glück ist die Liebe meines Lebens, meine über alles geliebten Tiere und mein Zuhause“, schreibt sie. „Ich bete jeden Tag, dass alles noch lange so bleiben möge. Nach Regen folgt Sonne und nach Sonne folgt Regen.“