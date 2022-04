Nachwuchs bei Iris und Uwe Abel: „Bauer sucht Frau“-Stars haben ein Ziegenbaby aufgenommen

Iris und Uwe Abel kümmern sich um ihr neues Ziegenbaby © Instagram: iris.abel.official

Sie ziehen ein niedliches Ziegenbaby bei sich auf: „Bauer sucht Frau“-Iris und Uwe Abel haben Nachwuchs aufgenommen. Die Prominenten ziehen das junge Tier bei sich groß.

Dötlingen – Süßer Zuwachs auf ihrem Bauernhof! Iris Abel (53) lernte ihren Ehemann Uwe Abel (55) 2011 bei der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Die Prominente und der Schweinebauer gaben sich 2013 das Ja-Wort und kümmern sich auf ihrem Bauernhof um zahlreiche Tiere, zu denen Pferde, Schweine, Hunde und auch Ziegen gehören. Eine der Ziegen bekam vor kurzem eine süße Babyziege, die das Paar liebevoll großzieht. Über Instagram ließ die Bäuerin ihre Follower jetzt an einem Videoclip von sich und dem niedlichen Ziegenbaby teilhaben, in dem sie das junge Tier mit einem Fläschchen Milch füttert.



Die Tierliebhaberin, die in dem Video eine stylische Brille trägt, hält den Nachwuchs beim Füttern auf ihrem Schoß und schaut es mit einem zufriedenen Lächeln an. Das junge Tier ist dabei zu sehen, wie es hungrig die Milch aus dem Fläschchen trinkt. Die TV-Persönlichkeit verkündete in dem Video in Bezug auf den Hunger der kleinen Ziege: „Da hat jemand Hunger!“ Die Ankunft des Zuwachses auf ihrem Bauernhof scheint jedoch auch damit einherzugehen, dass einer der Hunde der Bauern wegen der Babyziege etwas eifersüchtig zu sein scheint! Am Ende des schönen Beitrags ist nämlich der Schäferhund der TV-Persönlichkeiten zu sehen, der sich aus Eifersucht beleidigt in eine Ecke setzte und vor sich hin jaulte. „Da ist jemand eifersüchtig!“, bemerkte die Café-Besitzerin gegenüber ihrem eingeschnappten Vierbeiner.

Iris Abel und Uwe Abel nahmen Ziegenbaby bei sich auf

Der süße Zuwachs auf ihrem Bauernhof scheint auch die Herzen der Follower der einstigen Reality-TV-Darsteller für sich gewonnen zu haben. Zahlreiche Fans der „Bauer sucht Frau“-Stars überfluteten das Posting in den Kommentaren mit vielen Herz-Emojis und schwärmten von dem niedlichen Ziegenbaby. Ein Fan schrieb voller Bewunderung: „Wie süß ist das denn? Liebe Iris, bist echt eine Tierchen-Mama mit einem riesigen Herz.“ Und auch ein weiterer Anhänger der Hofbesitzerin lobte den fürsorglichen Umgang der Ziegenbaby-Mama mit dem niedlichen Jungtier und kommentierte: „Machst du gut.“