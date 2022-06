„300qm Wohnfläche und 8000qm Außenbereich“: Iris Kleins Mallorca-Haus hat sechs Schlafzimmer

Während Iris Klein über die Coronasituation zu Hause spricht, erzählt sie auch von der Größe des Hauses. © Screenshots Instagram/Iris Klein

Iris Klein lebt mit ihrer Familie auf Mallorca. Für Besuch ist in ihrem Haus auf jeden Fall Platz: Wie sie erzählt, lebt sie auf 300qm und hat einen Garten von 8000qm. Kein Problem, ihrem kranken Mann auch mal aus dem Weg zu gehen.

Mallorca - Iris Klein (55) war gerade erst bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Die Mama von Daniela Katzenberger (35) gibt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Alltag, den sie auf Mallorca verbringt. Die TV-Bekanntheit filmt sich dabei auch immer wieder in ihrem Zuhause und gab ihren Fans jetzt eine ehrliche Auskunft, wie groß ihre Finca eigentlich wirklich ist.

Iris Kleins Mann Peter hat Corona - sich aus dem Weg zu gehen in ihrem großzügigen Haus kein Problem

Follower von Iris Klein konnten schon öfters einen Einblick in den großzügigen Garten der 55-Jährigen erhaschen, auf dem sie mit ihrer Familie gerne entspannt. Auch zwei Hunde wohnen in dem Haus, die auf der Terrasse neulich ein Kissen der Sitzmöbel in seine Einzelteile zerfetzten und ein ganz schönes Chaos hinterließen.

Da sich ihr Mann Peter Klein (63) gerade mit dem Coronavirus angesteckt hat, schildert Iris Klein, dass es kein Problem sei, sich etwas voneinander zu isolieren, damit sie sich nicht anstecke. Sie hatte eine Infektion erst beim Drehbeginn von „Kampf der Realitystars“ überstanden. „Ich bin zum Glück diesmal verschont geblieben und wir gehen uns auch hier ein bisschen aus dem Weg, das macht jetzt auch nichts“, so Iris Klein über die aktuelle Lage zu Hause.

Sechs Schlafzimmer, 300qm Wohnfläche und 8000qm Außenbereich - So groß ist Iris Kleins Haus auf Mallorca

Weiter führt sie genauer aus, wie luxuriös ihr Haus aufgeteilt ist: „Wir haben ja auch sechs Schlafzimmer“, erzählt sie. „Das Haus ist groß genug. Wir haben übrigens 300 Quadratmeter nur Wohnfläche und dann noch mal 8.000 Quadratmeter im Außenbereich. Also da kann man sich schön aus dem Weg gehen“, heißt es weiter.

Kürzlich ließ sich Iris Klein ein neues Tattoo in Form eines Traumfängers stechen. Sie kommentierte dazu: „Habe ja noch ganz viel Platz“. Verwendete Quellen: instagram.com/iris_klein_mama_