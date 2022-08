Ob „richtig heiße Frau“ oder „einfach spitze“: Iris Klein begeistert Fans im Bikini am Strand

Iris Klein posiert im Bikini am Strand. © Instagram/Iris Klein

Reality-TV-Star Iris Klein bezaubert ihre Follower als Badenixe. Im Meer hält es sich angesichts der sommerlichen Hitze schließlich am besten aus.

So schön kann Sommer sein! Iris Klein (55) genießt die heißen Temperaturen in vollen Zügen. Um nicht ins Schwitzen zu kommen, plantscht die Reality-TV-Teilnehmerin im kühlen Nass. In ihrer Wahlheimat Mallorca gibt es schließlich jede Menge wunderschöne Strände, an denen es sich gut aushalten lässt. Einer davon ist der Platja de Formentor, wo es sich Iris auf ihrem neuesten Instagram-Post gemütlich gemacht hat.

Die Mutter von Daniela Katzenberger (35) und Jenny Frankhauser (29) trägt einen knappen Bikini und sitzt völlig entspannt im Meer, während sie in die Kamera lächelt. Ihre gebräunte Haut lässt erahnen, wie sonnenverwöhnt sie dank des Insellebens ist.

Neben dem Bild schrieb Iris an ihre Follower gerichtet: „Wer von Euch würde jetzt gerne neben mir am Strand sitzen? Über was würdest du gerne mit mir reden?“ Dazu fügte sie Hashtags wie „Meerliebe“, „Girlstalk“, „Summervibes“ und „Pura Vida“, die deutlich machen, wie sehr die TV-Bekanntheit ihren Strandbesuch genießt.

Iris Klein sorgt für jede Menge Begeisterung im Netz

Die Fans reagierten verzückt auf Iris‘ freizügiges Bikini-Foto. In den Kommentaren finden sich zahlreiche positive Kommentare wie „Du bist eine sehr schöne Frau“, „Super klasse siehst du aus“, „So ein schönes Foto liebe Iris, einfach spitze“ und „Du hast so toll abgenommen und siehst super aus“. Ein Follower ließ sich zu einer längeren Antwort hinreißen und schrieb: „Iris, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber du bist eine richtig heiße Frau! Bildhübsch und dazu noch deine bodenständige und liebevolle Art.“ Sie und ihr Ehemann Peter Klein (63) würden ein „sehr hübsches Paar“ abgeben, das „perfekt“ zusammenpasse.

Auch Iris‘ Reality-TV-Kollegin Eva Benetatou (30) zeigte sich angetan von der Strand-Aufnahme. „Wow bist du“, schwärmte die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin. Jenny Frankhauser wiederum zeigte sich neidisch auf die idyllische Umgebung ihrer Mutter. „Haben Fernweh und kein Bock mehr auf die Baustelle“, kommentierte die schwangere Influencerin geknickt. Im Gegensatz zu ihrer Mama und Schwester wohnt sie nämlich mit ihrem Partner Steffen König in Deutschland. Kein Wunder, dass beim Gedanken ans Inselparadies Sehnsucht aufkommt…